L'ONU condamne les attaques contre les civils dans le Nord-Est du Nigeria

04 Avril 2018

New York, Etats-Unis, 4 avril (Infosplusgabon) - En dénonçant l'attaque répétée sur les civils dans la région du Nord-Est du Nigeria en proie à une instabilité, un haut-dignitaire humanitaire des Nations-Unies a lancé un appel à l'endroit de toutes les parties en conflit pour qu'elles cessent immédiatement les hostilités et assurent une protection aux civils vulnérables.

Selon certaines sources, 34 personnes auraient perdu la vie et plus de 90 autres blessées au cours de l'attaque qui a eu lieu le 1er avril 2018, près du village de Belle, dans la banlieue de Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno.

"Des civils innocents continuent de souffrir quotidiennement d'attaques directes et aveugles dans le Nord-Est du Nigeria, en plus des innombrables explosions, les tueries brutales, les enlèvements et les pillages qui continuent de décimer la vie des femmes, des enfants et des hommes, et ceci quasi-quotidiennement" a indiqué Yassine Gaba, actuel coordinateur humanitaire des Nations-Unies, dans un communiqué publié lundi.

"J'appelle les parties en conflit à mettre un terme à ce cycle de violences et à accorder du respect à la vie et à la dignité humaines", a-t-il ajouté.

La situation au Nord-Est du Nigeria connaît une détérioration progressive au cours de ces semaines passées, particulièrement dans les Etats de Borno, d'Adamawa, et de Yobe.

Depuis le début de cette année, 120 femmes, des enfants et des hommes auraient été tués et plus de 210 personnes grièvement blessées, dans plus de 22 attaques attribuées aux groupes armés non-étatiques qui prenaient directement les civils comme cibles.

La sécurité des femmes et des enfants constituent particulièrement une source d'inquiétude, puisqu'ils sont exposés à des menaces constantes de violations de droits humains et des abus, de même qu'à des violences sexistes et des enlèvements.

Le 19 Février, rappelle-t-on, 110 écolières avaient été enlevées au cours d'une attaque survenue à Dapchi, dans l'Etat de Yobe. En 2014, la région a été le théâtre de pires incidents dans lesquels plus de 270 filles avaient été enlevées d'une école gouvernementale à Chibok.

La violence et l'insécurité dans la même région ont mis près de 7,7 millions de personnes en état de besoin humanitaire aigu, notamment en denrées alimentaires, en abris, en eau, en soins de santé et en protection.

Depuis le début du conflit en 2009, plus de 20.000 personnes ont été tuées, des milliers de filles, de femmes, de garçons, et d'hommes ont été victimes d’enlèvements, et les enfants continuent d'être utilisés fréquemment comme des "Kamikaze".

