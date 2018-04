Le Mali lance un projet de collecte et de partage continus des données sur la qualité de l'eau du fleuve Niger

03 Avril 2018

Bamako, Mali, 3 avril (Infosplusgabon) - Un projet de collecte et de partage continus des données sur la qualité de l’eau du fleuve Niger à Bamako et environs a été lancé samedi dernier sur le site Web de l'Agence du Bassin du fleuve Niger (ABFN), la structure chargée de gérer le fleuve Niger au Mali, a-t-on appris mardi de bonne source.

Le lancement, couplé à une démonstration de collecte de données, est une initiative de l’ABFN et de son partenaire, Wetlands International, avec l’appui technique de l’ONG AKVO et sur financement de l’ONG Via Water.

Le site est un portail de référence sur la qualité de l’eau du fleuve Niger et sera utilisé pour traiter les problèmes de qualité de l’eau, de lobbying et de plaidoyer et diffusera en permanence des données sur la qualité de l’eau, ses informations étant accessibles à tous.

Pour le coordinateur du projet, Dr Baba Faradji N’Diaye, l'idée du site web est de rassembler toutes les données existantes sur la qualité de l’eau dans un portail de données central, ces données étant collectées à l’aide d’un drone sous-marin et d’un smartphone.

Le drone collecte les informations toutes les 10 secondes et le smartphone fait des photos, les données traitées sont envoyées sur un serveur à partir duquel, les spécialistes analysent les informations avant de les acheminer au laboratoire d’analyses de l’eau, afin d’en tirer des conclusions affinées.

Le fleuve Niger, long de 4.200 km, traverse plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest (Guinée-Conakry, Mali, Niger, Bénin, Nigeria).

Il traverse le Mali sur une distance de plus de 1.700 km. La qualité de l'eau est de plus en plus affectée par les déchets de toutes sortes déversés dans le fleuve qui est également confronté à un problème d'ensablement et d'invasion de la flore aquatique.

FIN/INFOSPLUSGABON/AIL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon