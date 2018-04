France : Hommage à Nelson Mandela en hologramme à Paris

02 Avril 2018

Paris, France, 2 avril (Infosplusgabon) - Un spectacle holographique du procès de Rivonia, recréé en hologrammes et en animation 3D, sera présenté à Paris en première mondiale à l’occasion du centenaire de la naissance de Nelson Mandela par l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) et le Forum des images en association avec TV5MONDE, a-t-on appris, lundi, dans la capitale française.

«Dans le cadre de son festival NewImages et notamment du focus dédié à la créativité numérique de l’Afrique, le Forum des images a imaginé une évocation originale de Nelson Mandela en choisissant l’une des technologies les plus innovantes, l’hologramme», ont indiqué les initiateurs de cet événement inédit réalisé à partir des archives sonores de la plaidoirie de Nelson Mandela et des interventions du procureur, Percy Yutar, issues des Archives nationales (NARSSA) du Département des Arts et de la Culture d’Afrique du Sud, numérisées et restaurées par l’Ina et le LARHRA (ENS-Lyon).

Intitulé «I am prepared to die. Mandela, le procès historique », le spectacle holographique, d’une durée de 15 minutes, sera projeté, les 5 et 6 avril à l’église Saint-Eustache dans la capitale française lors du festival NewImages et les spectateurs seront plongés dans les moments forts du procès de Rivonia au sein même du tribunal de Pretoria reconstitué par la magie du numérique.

De ce procès historique qui a duré huit mois, d’octobre 1963 à juin 1964, il reste aujourd’hui près de 230 heures d’archives sonores et la plaidoirie de Nelson Mandela du 20 avril 1964, longue de près de 3 heures, est l’un des seuls moments où le héros de la lutte contre l’apartheid pourra s’exprimer.

Ce document sonore, enregistré à l’époque sur des supports vinyles appelés «Dictabelts», a été entièrement restauré et numérisé par l’Ina et c’est à partir de cette matière unique que les temps forts du procès et du discours de Nelson Mandela sont reconstitués pour le spectacle.

Parmi les temps forts de ce procès, il y a cette célèbre phrase de Mandela, à travers une mémorable plaidoirie sur les motivations et les objectifs des actions de l’African National Congress (ANC), reprise trente ans plus tard, en 1994, lors de son discours d’investiture à la présidence de son pays : « j’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie avec les mêmes opportunités. C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et accomplir. Mais si besoin est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir».

Le procès de Rivonia, une commune de la banlieue de Johannesburg, s’est déroulé entre octobre 1963 et juin 1964 pendant lequel Nelson Mandela, alors avocat et membre de l'ANC, est jugé par le tribunal de Pretoria pour 221 actes de sabotage, haute trahison et complot et condamné, avec sept de ses compagnons d'Umkhonto we Sizwe, branche militaire de l’ANC, à la prison à vie.

