Rencontre à Tripoli sur le crime et la prolifération des armes

02 Avril 2018

Tripoli, Libye, 2 avril (Infosplusgabon) - La sécurité en Libye et la hausse du crime dans le cadre de la prolifération des armes a constitué le principal axe d'une conférence intitulée "La Libye entre les difficultés sécuritaires, la criminalité et les solutions", une rencontre destinée à réfléchir sur le phénomène du chaos sécurité que vit le pays depuis plus de sept ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi.

Organisée par le Rassemblement libyen pour le développement et la réforme et l'organisation libyenne des retraités de la Police de la ville de Tripoli, cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs experts en sécurité et en lutte contre la criminalité de Libye.

Les participants ont passé en revue, lors de la conférence, à travers les exposés présentés, les statistiques de la criminalité en Libye ainsi que les sources et les dimensions des menaces internes pour la sécurité nationale, a indiqué, dimanche, le Bureau d'information du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale.

Ont pris part à cette conférence d'une journée, les chefs et les membres du Rassemblement libyen pour la réforme et le développement, l'organisation de

s retraités de la police libyenne à Tripoli et un certain nombre de spécialistes et des chercheurs intéressés par le domaine ainsi que plusieurs responsables de ministères et chefs des services du ministère de l'Intérieur et de la Direction de la sécurité de Tripoli.

Plus de 23 millions d'armes circulent en Libye depuis 2011 entre les mains aussi bien de civils que des groupes armés et milices dont la prolifération a considérablement contribué à la hausse de la criminalité notamment les enlèvements, arrestations arbitraires et autres meurtres et tortures, rappelle-t-on.

