« La menace terroriste n'a pas disparu, elle s'est transformée », selon Gérard Collomb

France-Insécurité-Attaques terroristes dans l’Aude

Propos recueillis par Philippe MIRKOVIC

LIBREVILLE, 31 mars (Infosplusgabon) - Une semaine après les attaques terroristes qui ont touché l'Aude, le ministre de l'Intérieur revient sur l'état de la menace islamiste et répond aux critiques sur l'action de l'Etat. Après l'attentat dans l'Aude et les débats sur l'action de l'État dans la lutte antiterroriste, le ministre de l'Intérieur répond aux critiques. Entretien.

Les attentats dans l'Aude ont rappelé que la menace n'avait pas disparu avec la chute de l'État islamique en Irak et en Syrie. Comment a-t-elle évolué ?

J'ai régulièrement rappelé, depuis que je suis ministre, que la menace n'avait pas disparu. Elle s'est transformée. Nous sommes passés d'attentats commandités depuis le front irako-syrien à une menace essentiellement endogène, avec des individus qui se sont radicalisés, quelques fois en petit groupe, et peuvent passer à l'acte rapidement. Pour détecter cette menace et l'enrayer, nous renforçons les moyens des services de renseignement : 1 900 postes supplémentaires seront créés sur l'ensemble du quinquennat. Et en 2018, le budget de fonctionnement de la DGSI augmentera de 17,5 %.

Vous avez dit que Radouane Lakdim, terroriste de l'Aude, avait agi seul. Vous craignez une recrudescence d'actes solitaires de ce type ?

On ne peut rien exclure. Nous travaillons en permanence sur des individus radicalisés et nous mettons tout en oeuvre pour déceler un passage à l'acte imminent et déjouer des attentats. L'an dernier, vingt attentats ont été déjoués et deux en 2018. J'ai demandé aux préfets de réunir, cette semaine, en urgence les groupes départementaux d'évaluation de la radicalisation.

Radouane Lakdim, inscrit comme « actif » au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) devait être rétrogradé dans la catégorie « en veille ». Estimez-vous qu'il y a eu défaillance du renseignement ?

Il était inscrit au FSPRT depuis 2015, mais les investigations initiées par les services de renseignement n'avaient mis en évidence aucun signe laissant présager un passage à l'acte. La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) l'avait donc convoqué, comme cela se pratique pour un entretien administratif. Elle souhaitait s'assurer qu'il ne présentait plus de signe de radicalisation avant que son dossier ne soit éventuellement mis en veille. Le comportement de l'auteur suscite de nombreuses interrogations. Je vous rappelle qu'il a, le jour des faits, emmené sa soeur à l'école avant de réaliser son projet terroriste. C'était donc difficilement prévisible.

Édouard Philippe a rappelé qu'il n'était pas question de revenir à l'état d'urgence, réclamé par Laurent Wauquiez (LR). Qu'en dites-vous ?

Je rappelle que pendant l'État d'urgence, cinq attentats ont été commis sur notre sol (Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Paris sur les Champs-Élysées et Marseille). Si on était sorti de manière sèche de l'état d'urgence, sans prendre d'autres mesures, évidemment cela aurait été inconséquent. Mais ce n'est pas le cas, nous avons adopté la loi relative à la Sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en octobre. La menace terroriste étant permanente, cette loi a inséré dans le droit commun des outils permettant de prendre des mesures de police administrative contraignantes : des mesures individuelles de surveillance ou encore la possibilité de procéder à des visites domiciliaires, etc. Ce texte était critiqué par une partie de l'opinion comme étant « liberticide ». Mais il y avait besoin de ces mesures pour le travail quotidien des services. Elles viennent d'ailleurs, d'être confirmées jeudi par le conseil constitutionnel.

L'expulsion d'étrangers fichés pour radicalisation ou la rétention administrative des fichés S les plus dangereux ont aussi été évoquées dans le débat politique. Une majorité de Français y seraient favorables selon des sondages. Qu'en pensez-vous ?

Je comprends l'émotion des Français. Ces derniers mois le terrorisme était peut-être moins présent dans leurs préoccupations puisque les derniers attentats étaient lointains (Marseille, le 1er octobre 2017).

Mais ils peuvent être assurés que c'est la préoccupation constante du gouvernement.

Sur les débats de cette semaine, je crois qu'il y a une certaine confusion entre les personnes fichées S et les personnes inscrites au FSPRT. Ce dernier fichier suit le parcours de personnes radicalisées, alors que le fichier S est un sous-ensemble du fichier des personnes recherchées. Mais l'un comme l'autre sont des fichiers administratifs qui visent à aider au travail des services de renseignement.

Mettre en prison les 26 000 fichés S, ou ceux qu'on jugerait dangereux est impossible, car l'inscription dans un fichier n'est pas une preuve de culpabilité. Frédéric Péchenard (élu LR et ex-directeur de la police nationale), qui n'est pas réputé pour être laxiste, le dit lui-même. Quant à l'expulsion d'étrangers en situation régulière et connus pour radicalisation, c'est déjà le cas. Nous avons réalisé vingt expulsions en 2017, un nombre jamais atteint auparavant.

Les victimes d'attentats sont principalement des civils, mais les forces de l'ordre sont des cibles privilégiées par les djihadistes. Allez-vous prendre de nouvelles mesures pour améliorer la protection des casernes ou les procédures d'intervention ?

Les forces de l'ordre sont effectivement une des cibles des terroristes. Nous travaillons pour améliorer leur protection. Ce samedi matin, plusieurs textes sont publiés qui permettront aux enquêteurs de ne pas être identifiés par leur nom dans les procédures judiciaires si la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie. Ces mesures concrètes entrent en vigueur dès demain. Elles sont attendues par les policiers et les gendarmes sur le terrain. (Source : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentat/attaques-terroristes-dans-l-aude/gerard-collomb-la-menace-terroriste-n-pas-disparu-elle-s-est-transformee-5657982

