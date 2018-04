La lutte contre le blanchiment d'argent au entre d'une rencontre entre gouverneurs de Banques centrales maghrébines

Écrit par Antoine Lawson | 01 Avril 2018

Tripoli, Libye, 1er avril (Infosplusgabon) - Dans le cadre de la coopération et de la coordination entre pays voisins, le gouverneur de la Banque centrale de Libye (Bcl) s'est entretenu avec les gouverneurs des Banques centrales en Tunisie et en Algérie sur les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a annoncé, dimanche, la Bcl sur son site Internet.

La réunion s'est tenue à Alger en Algérie, et a regroupé les gouverneurs des Banques centrales de Libye, d'Algérie et de Tunisie, respectivement Seddigh al-Kebir, Mohamed Loukal et Marouane Abbasi. Elle a permis un échange d'informations et d'expériences entre les trois pays, a précisé la même source.

Outre la coopération avec d'autres pays voisins et l'environnement régional et international, le ministre maltais des Finances, Edward Sislon, a participé à la réunion dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne (Ue) dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

En février, le Groupe d'action financière (Gafi) a retiré le nom de la Libye de la liste des pays assujettis au suivi pour le financement du terrorisme et de blanchiment d'argent, une reconnaissance internationale témoignant de l'engagement de la Libye dans l'application des normes et obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Au contraire, la Tunisie a été ajoutée à la liste noire de l’Ue des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

