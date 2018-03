Près de 13 millions d'euros pour imprimer les passeports libyens en Autriche

31 Mars 2018

Tripoli, Libye, 31 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, a pris un décret samedi, en vertu duquel une somme d'argent provenant des réserves budgétaires d'importation de 2017 a été allouée au Département des passeports, de la nationalité et des affaires expatriées.

Le décret attribue 12 millions 800 mille euros à la Société nationale d'imprimerie autrichienne pour la fourniture de documents et de passeports libyens.

La résolution, qui a été publiée par le Bureau d'Information du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, a demandé aux autorités compétentes de mettre en œuvre la décision dès sa publication.

On rappelle que la Libye a réussi à unifier un passeport biométrique sur la base d'un numéro d'immatriculation nationale malgré le chaos sécuritaire et l'existence de deux gouvernements concurrents, l'un à Tripoli reconnu par la communauté internationale et l'autre à l'Est nommé par le Parlement.

FIN/INFOSPLUSGABON

