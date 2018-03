Soudan : Le président Bashir annonce le retour définitif de la paix au Darfour

31 Mars 2018

Khartoum, Soudan, 31 mars (Infosplusgabon) - Le président Omar Al Béchir du Soudan a déclaré que la paix et la stabilité se sont installées dans la région du Darfour et seront également obtenues dans un bref délai dans les "deux régions" du Sud Kordofan et du Nil Bleu.

Selon l'agence soudanaise d'informations (SUNA), le président Béchir a déclaré au cours d'une réunion, vendredi dans la nuit, avec le caucus parlementaire de son parti au pouvoir, le parti national du Congrès (NCP), que la région du Darfour du Soudan de l'ouest est devenue une zone stable et pacifique à tel que point que les experts de l'Union africaine et les Nations-Unies ont commencé à réduire le nombre de casques bleus.

Le président Béchir a également indiqué au cours de la même rencontre que les campagnes récentes de collectes d'armes à feu illégales aux mains des civils ont contribué à la restauration de la paix et de la stabilité, au retour de l'autorité gouvernementale et à la consolidation de la culture de la police et de la justice pour la revendication des droits, au lieu du recours à la violence et à la lutte armée.

Le président Béchir a, par ailleurs, annoncé qu'une banque de reconstruction et de développement du Darfour sera bientôt établie avec un capital d'un milliard de dollars, sans compter la construction dans la même localité de deux aéroports internationaux et d'un réseau routier additionnel.

En ce qui concerne les deux autres "régions'' en proie à une instabilité, le président Béchir y a promis le retour de la paix et de la stabilité dans un "bref délai", soulignant au passage que les déclarations répétées de cessez-le-feu de la part de son gouvernement, ont contribué à réaliser "une paix non-négligeable" dans la zone à côté d'un ardent désir de la part des populations de ne pas reprendre les hostilités après chaque cessez-le-feu.

