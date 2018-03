28,6 milliards de FCFA des Etats-Unis au Mali pour soutenir divers secteurs

31 Mars 2018

Bamako, Mali, 31 mars (Infosplusgabon) - Les Etats-Unis vont mettre à la disposition du Mali 54 millions de dollars, soit 28,6 milliards de FCFA, pour soutenir des activités dans divers domaines, dont, notamment, la santé, l’éducation, la bonne gouvernance, la lutte contre le trafic d’êtres humains et la résolution des conflits et la réconciliation, l’appui à la société civile, les élections, les appuis-programme pour la période 2016-2020, selon une convention signée vendredi à Bamako.

L'accord de convention a été signé par le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,Tiéman Hubert Coulibaly, et l’ambassadeur des Etats Unis au Mali, Paul A. Folmsbee.

Ce dernier a indiqué que cet accord était un symbole du partenariat solide entre les deux pays. "Le renforcement de ces secteurs en partenariat avec le gouvernement malien sous-tend la mission de l’USAID, institution de financement américain, et de l’ensemble de la mission des USA au Mali", a soulignè Paul A. Folmbee, ajoutant que les efforts en cours pour organiser les élections libres et équitables au Mali, ainsi que les visites du Premier ministre malien dans les régions du nord et du centre du Mali participaient de la cohésion sociale de pays.

Pour le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la signature de cet accord "prouve l’engagement des USA à assister le Mali dans les domaines aussi divers".

Ce financement porte à plus de 71,5 millions de dollars, soit plus de 62,7 milliards de FCFA, en un peu moins de trois mois, le montant cumulé des interventions des Etats-Unis au Mali.

