L'Union européenne a présenté ses excuses à la Libye

31 Mars 2018

Tripoli, Libye, 31 mars (Infosplusgabon) - La Délégation de l'Union européenne (UE) a présenté ses excuses à la Libye, suite à l’incident au cours duquel, un conseiller en douane de la Mission européenne en Libye a occupé le siège de la Libye, lors des réunions de l'Organisation mondiale des douanes, tenues à Bruxelles du 19 au 21 mars 2018.

Ces excuses ont été présentées lors d’une rencontre entre le chef de la Mission de l'Union européenne de soutien à la gestion globale de la frontière en Libye, Vincenzo Taliafra, et le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Siala, a rapporté samedi l’agence de presse libyenne LANA, qui précise que le diplomate européen a indiqué que l'incident était le résultat d'une erreur individuelle commise par inadvertance par la Mission.

Il a souligné que "c’est une erreur contraire aux normes diplomatiques, promettant que pareille incident ne se répétera pas".

Le responsable européen a affirmé que l'employé en question a été suspendu de ses fonctions, soulignant que la nature du travail de la mission était de fournir un soutien et des conseils techniques à l'Etat libyen et à ses institutions, afin d'obtenir une plus grande sécurité et stabilité du pays.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Siala, a mis l’accent sur "la nécessité de respecter la souveraineté nationale libyenne", ajoutant que "cet incident bien qu’il soit une erreur personnelle, ne signifie pas la complaisance à prendre des mesures décisives et énergiques pour préserver le prestige de l'État et sa souveraineté".

Des photos d’un homme de type européen assis sur le siège devant lequel est mentionné le nom de la Libye lors d’une réunion internationale, a suscité un grand tollé dans les différents milieux en Libye qui y voient un signe d’atteinte à la souveraineté et de perdition de l’Etat en proie au chaos depuis plus de 7 ans, dans le sillage de la chute du régime de Mouammar Kadhafi.

L’existence d’un Etat bicéphale avec deux gouvernements, l'un d’union nationale, reconnu par la communauté internationale et installé à Tunis et l’autre à Beidha (est) dit intérimaire, st soutenu par le Parlement, a accru les problèmes du pays et contribué à la dilapidation de ses ressources.

FIN/INFOSPLUSGABON/OLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon