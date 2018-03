Les Nations unies se penchent sur les étapes concrètes pour le retour des habitants de Tawergha

31 Mars 2018

Tripoli, Libye, 31 mars (Infosplusgabon) - Le Comité technique du projet "Vers la réconciliation nationale en Libye" a rencontré cette semaine, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, Ghassan Salamé, et le ministre d'Etat aux Affaires des personnes déplacées, Youssef Jalala, pour discuter du retour en toute sécurité des Tawergha et le processus de réconciliation entre cette communauté et celle de Misrata.

Etaient présents à la rencontre, Abdelrahmane al-Chakchak, chef du conseil municipal de Tawergha et Ali Abou Setta, membre du conseil municipal de Misrata, a précisé un communiqué publié vendredi par la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

Au cours de la réunion, les participants ont abordé les derniers développements du processus de réconciliation et proposé des mesures concrètes pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre de l'accord entre Tawergha et Misrata signé en août 2016, a précisé le communiqué qui indique que les participants ont également identifié les rôles et responsabilités de chaque partie.

Le comité technique a affirmé que l'Accord d'août 2016 devrait rester le seul cadre pour toutes les discussions futures et que l'accord lui-même ne devrait pas être rouvert, a précisé la même source.

Ils ont appelé le Conseil de la présidence à soutenir la mise en œuvre intégrale de l'accord d'août, y compris les mesures relatives à la justice et à la sécurité, soulignant le rôle crucial des Nations unies dans le soutien du processus de retour d'un point de vue politique, social et humanitaire et dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord sur le terrain, documentant toute violation.

Le retour de la communauté de Tawergha annoncé depuis décembre dernier par le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, le 1er février, a été brutalement interrompu par des hommes armés appartenant à la région militaire du Centre à Misrata, interceptant les convois des familles déplacées de Tawergha, les empêchant de progresser vers leur ville.

