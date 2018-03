Près de 340.000 déplacés enregistrés entre janvier et mars 2018 dans la province de l’Ituri

30 Mars 2018

Kinshasa, Rd Congo, 30 mars (Infosplusgabon) - La crise de Djugu a causé le déplacement d’environ 340.000 personnes entre janvier et mars 2018, dans la province de l’Ituri, dont plus de la moitié pour le territoire de Djugu qui compte 137.208 personnes enregistrées dans la ville de Bunia et dans les territoires d’Aru, d’Irumu, de Djugu et de Mahagi, indique un communiqué de l’Equipe-Pays des Nations unies remis vendredi.

Toutefois, note le communiqué, certaines personnes ont commencé à amorcer depuis la fin de la semaine dernière un mouvement de retour dans certaines localités proches de leurs milieux d’origine.

Les acteurs humanitaires ont rédigé un plan de réponse d’urgence d’une valeur de plus de

neuf millions de dollars américains pour répondre aux besoins de ces déplacés internes. A ce jour, des milliers de personnes ont bénéficié d’une assistance en vivres, en articles ménagers essentiels, en soins de santé, en éducation, ainsi qu’en eau, hygiène et assainissement.

Le Programme alimentaire mondial (Pam) a distribué près de 740 tonnes de vivres à environnement 980.000 personnes déplacées installées dans la ville de Bunia et ses environs et dans des localités dans le territoire d’Irumu, dans la province de l’Ituri.

Plus de 12.500 personnes ont bénéficié d’une aide en articles ménagers essentiels fournis par l’Unicef et les ONG Samaritan’s Purse et Trocaire. Pour sa part, l’Ong Save the Children assure la prise en charge médicale des déplacés, tant dans les sites que dans des familles d’accueil.

