Le nouveau président sud-africain voyage en classe économique

30 Mars 2018

Le Cape, Afrique du Sud, 30 mars (Infosplusgabon) - Deux mois après avoir été investi comme troisième président de l'Afrique du Sud post-Apartheid, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, continue de faire les choux gras de la presse de son pays pour de bonnes raisons.

Ce vendredi, les cameras avaient été braquées sur lui lorsqu'il a été aperçu en classe économique à bord d'un vol commercial à destination de Durban et en provenance de Johannesburg. L'homme d'affaires devenu politicien et président a autorisé les passagers qui voyageaient avec lui à prendre des photos ensemble. Selon son porte-parole, M. Khusela Diko, le nouveau président sud-africain a toujours privilégié les moyens de transport les plus pratiques, les plus commodes et les moins coûteux pour le contribuable sud-africain.

Le mois dernier, M. Ramaphosa avait fait montre de sa touche personnelle lorsqu'il avait initié une marche avec la participation du public en plein jour à travers les bidonvilles de Cape Town. Habillé en survêtements noirs avec l'effigie de l'Anc, son parti, et une casquette à l'effigie de Nelson Mandela, il se tenait ainsi à la tête d'une importante foule de gens ordinaires se promenant à travers les rues de Gugulethu jusqu'à la localité d'Athlone, une distance d'environ six kilomètres.

Ce qui constitue une grande rupture et une innovation par rapport à son prédécesseur dont la garde rapprochée plus connue sous le nom de "brigade bleu-clair" rendait souvent mécontents les habitants de Cape Town qui ne pouvaient plus supporter les perturbations causées dans la circulation par les éléments de Zuma à tel point que Mme Helen, dignitaire de la localité, avait fait passer une loi pour interdire les convois de la "brigade bleu-clair" sauf dans des cas d'urgence.

