La Tunisie recule de 5 places dans le classement ''Environnemental performance index 2018''

30 Mars 2018

Tunis, Tunisie, 30 mars (Infosplusgabon) - La Tunisie a été classée 58 ème sur 180 pays au monde, reculant de 5 places par rapport à 2016 (53ème), dans le classement ''Environnemental performance index 2018'', indique le rapport de l’Université de Yale et du Centre d’information sur les sciences de la Terre de Columbia, en collaboration avec le Forum économique mondial, cité par les médias tunisiens de ce vendredi.

Sur le plan régional, la Tunisie est classée 4ème dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord derrière le Maroc (3ème) et bien avant l’Egypte (7ème) et l’Algérie (12ème).

Ce classement qui concerne 180 pays, se base sur l’observation de 24 indicateurs regroupés en 10 catégories thématiques couvrant la santé, l'environnement et l’écosystème, signale-t-on.

La Suisse occupe toujours la première place, suivie de la France, du Danemark, de Malte, de la Suède, du Royaume-uni, du Luxembourg, de l’Autriche, de l’Irlande et de la Finlande.

Le Burundi, pays de l'Afrique de l'est occupe la dernière place.

Le rapport, souligne les progrès réalisés dans la protection des biomes marins et terrestres et dans les émissions des gaz à effet de serre (Ges), au cours des dix dernières années.

