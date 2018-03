Mort à Bruxelles de André Boboliko, ancien Premier commissaire d’Etat du Zaire

30 Mars 2018

Bruxelles, Belgique, 30 mars (Infosplusgabon) - L’homme politique congolais, André Boboliko, qui fut de 1979 à 1980, Premier ministre dit Premier commissaire d’Etat au Zaïre (devenu Rdc), sous le régime du parti unique du Mouvement Populaire de la Révolution (Mpr) du Maréchal Mobutu, est décédé à l’âge de 84 ans, vendredi à Bruxelles où il vivait avec son épouse depuis quelques années.

L’information est été livrée à la presse par la famille du défunt, installée depuis de longues années en Belgique.

Sénateur, élu en Rdc en 2007, Boboliko a eu sept enfants devenus tous adultes et dont l’aîné, Christian Boboliko, est médecin diplômé de la prestigieuse université catholique de Louvain et est devenu orthopédiste dans un grand hôpital belge.

Boboliko fut membre du Bureau politique du Mpr avant de créer son propre parti politique, Pdsc (Parti démocrate social chrétien), actuellement dans l’opposition.

La nouvelle de sa mort s’est répandue dans l’importante diaspora congolaise au sein de laquelle on se pose déjà la question du rapatriement du défunt.

On craint, en effet, que son corps reste bloqué en Belgique, comme c’est le cas pour Etienne Tshisekedi, le président de l’Udps, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles et dont la dépouille mortelle reste gardée dans un funérarium de Bruxelles, plus d’un an après le décès.

De toute évidence, le gouvernement de Kinshasa a peur que des émeutes éclatent à l’occasion de ses funérailles, surtout sur le long boulevard Lumumba, conduisant de l’aéroport international de N’Djili au centre ville sur plus de 20 km, traversant les quartiers très populaires de Kingasani, N’Djili et Matete.

La traversée du cortège funèbre transportant la dépouille mortelle entraînera inévitablement une hystérie collective pouvant dégénérer en émeutes dans une ville qui compte plus de 12 millions d’habitants.

Les forces de l’ordre, même soutenues par les soldats de la Monusco, ne sauraient être en mesure de contenir un tel mouvement de foules que déclenche le deuil d’un leader politique.

Le gouvernement congolais annoncera, dans les prochaines heures, les dispositions prises pour le rapatriement du corps de André Boboliko, homme politique ayant joué un rôle de premier plan dans en République démocratique du Congo (Rdc) et à qui un hommage national doit être rendu.

