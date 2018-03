La FIFA a choisi ses 36 arbitres et 63 assistants du Mondial Russie 2018

30 Mars 2018

Zurich, Suisse, 30 mars (Infosplusgabon) - La Commission des Arbitres de la FIFA a nommé 36 arbitres et 63 arbitres-assistants issus de 46 pays différents pour la Coupe du monde de football, Russie 2018, parmi lesquels, 6 arbitres et 10 assistants issus de la Confédération africaine de football (CAF).

Selon un communiqué de la FIFA publié jeudi sur son site web, au cours des trois années écoulées, des séminaires préparatoires ont été organisés pour les arbitres et

arbitres-assistants candidats, sur des thèmes aussi divers que le fair-play, la protection des joueurs, l’image du football, la cohérence et l’uniformité des décisions, la lecture technico-tactique du jeu et la compréhension des différentes mentalités des joueurs et des équipes.

Un autre séminaire aura lieu à Coverciano, au centre technique de la Fédération Italienne de Football, pour tous les arbitres officiellement désignés. Pendant deux semaines fin avril, ceux-ci seront répartis en deux groupes qui incluront également les candidats à la fonction d’arbitre-assistant vidéo.

Par la suite, la Commission des Arbitres dévoilera les noms des arbitres qui officieront en qualité d’arbitres-assistants vidéo. Le processus de sélection s’appuiera notamment sur les tests de l’assistance vidéo à l’arbitrage menés dans divers championnats nationaux ainsi que dans les compétitions et les séminaires d’arbitrage de la FIFA depuis le lancement du projet en 2016.

D’ici au coup d’envoi de l’épreuve, en juin, les arbitres, arbitres-assistants et arbitres- assistants vidéo seront suivis et soutenus individuellement par le département de l’Arbitrage de la FIFA afin d’assurer une préparation optimale. Après Coverciano, tous les arbitres participeront à un dernier séminaire à leur camp de base de Moscou, dix jours avant le coup d’envoi de la compétition, avec notamment un atelier spécifique sur l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Pendant la Coupe du monde, tous les arbitres sélectionnés pourront occuper diverses fonctions : arbitre, arbitre-assistant, quatrième arbitre, arbitre-assistant de réserve ou encore arbitre-assistant vidéo.

Voici la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du monde 2018 :

Confédération africaine de football (CAF)

Arbitres

Mehdi Abid Charef (Algérie)

Malang Diédhiou (Sénégal)

Bakary Gassama (Gambie)

Gehad Grisha (Egypte)

Janny Sikazwe (Zambie)

Bamlak Tessema Weyesa (Ethiopie)

Assistants

Redouane Achik (Maroc)

Waleed Ahmed (Soudan)

Jean Claude Birumushahu (Burundi)

Djibril Camara (Sénégal)

Jerson Emiliano Dos Santos (Angola)

Abdelhak Etchiali (Algérie)

Anouar Hmila (Tunisie)

Marwa Range (Kenya)

El Hadji Malick Samba (Sénégal)

Zakhele Thusi Siwela (Afrique du Sud)

Confédération asiatique de football (AFC)

Abitres

Fahad Al-Mirdasi (Arabie Saoudite)

Alireza Faghani (Iran)

Ravshan Irmatov (Ouzbekistan)

Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirats arabes unis)

Ryuji Sato (Japon)

Nawaf Shukralla (Bahrein)

Assistants

Yaser Khalil Abdulla Tulefat (Bahrein)

Mohammed Al Abakry (Arabie Saoudite)

Taleb Al Maari (Qatar)

Mohamed Alhammadi (Emirats arabes unis)

Abdulah Alshalwai (Arabie Saoudite)

Mohammadreza Mansouri (Iran)

Abduxamidullo Rasulov (Ouzbekistan)

Toru Sagara (Japon)

Jakhongir Saidov (Ouzbekistan)

Reza Sokhandan (Iran)

Confédération d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (CONCACAF)

Arbitres

Joel Aguilar (El Salvador)

Mark Geiger (Etats-Unis)

Jair Marrufo (Etats-Unis)

Ricardo Montero (Costa Rica)

John Pitti (Panama)

César Arturo Ramos (Mexique)

Assistants

Frank Anderson (Etats-Unis)

Joe Fletcher (Canada)

Miguel Angel Hernandez Paredes (Mexique)

Juan Carlos Mora Araya (Costa Rica)

Corey Rockwell (Etats-Unis)

Marvin Torrentera (Mexique)

Gabriel Victoria (Panama)

Juan Zumba (El Salvador)

Confédération sud-américaine (CONMEBOL)

Arbitres

Julio Bascunan (Chili)

Enrique Cáceres (Paraguay)

Andrés Cunha (Uruguay)

Néstor Pitana (Argentinr)

Sandro Ricci (Brésil)

Wilmar Roldán (Colombie)

Assistants

Carlos Astroza (Chili)

Juan Pablo Bellati (Argentine)

Eduardo Cardozo (Paraguay)

Emerson de Carvalho (Brésil)

Cristian de la Cruz (Colombie)

Mauricio Espinosa (Uruguay)

Alexander Guzman (Colombie)

Hernan Maidana (Argentine)

Christian Schiemann (Chili)

Nicolas Taran (Uruguay)

Marcelo Van Gasse (Brésil)

Juan Zorilla (Paraguay)

Confédération Océanienne de Football (OFC)

Arbitres

Matthew Conger (Nouvelle-Zélande )

Norbert Hauata (Tahiti)

Assistants

Bertrand Brial (Nouvelle-Calédonie)

Simon Lount (Nouvelle-Zélande )

Tevita Makasini (Tonga)

Norbert Hauata (Tahiti)

Confédération européenne de football (UEFA)

Arbitres

Felix Brych (Allemagne)

Cüneyt Çakır (Turquie)

Sergei Karasev (Russie)

Björn Kuipers (Pays-Bas)

Szymon Marciniak (Pologne)

Antonio Mateu Lahoz (Espagne)

Milorad Mažić (Serbie)

Gianluca Rocchi (Italie)

Damir Skomina (Slovénie)

Clément Turpin (France)

Assistants

Anton Averianov (Russie)

Mark Borsch (Allemagne)

Pau Cebrian Devis (Espagne)

Nicolas Danos (France)

Elenito Di Liberatore (Italie)

Roberto Dias Perez (Espagne)

Dalibor Djurdjevic (Serbie)

Bahattin Duran (Turquie)

Cyril Gringore (France)

Tikhon Kalugin (Russie)

Tomasz Listkiewicz (Pologne)

Stefan Lupp (Allemagne)

Tarik Ongun (Turquie)

Jure Praprotnik (Slovénie)

Milovan Ristic (Serbie)

Pawel Sokolnicki (Pologne)

Mauro Tonolini (Italie)

Sander van Roekel (Pays-Bas)

Robert Vukan (Serbie)

Erwin Zeinstra (Pays-Bas)

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon