Résultats de la première journée du championnat d'Afrique de taekwondo au Maroc

30 Mars 2018

Agadir, Maroc, 30 mars (Infosplusgabon) - L'équipe tunisienne de taekwondo a remporté une médaille d'or jeudi soir dans le cadre du championnat d'Afrique de la discipline qui se déroule dans la ville marocaine d'Agadir.

De son côté, l'Egypte a remporté cinq médailles (2 en or et 3 en argent) lors de la première journée de ce championnat auquel participent 190 athlètes, hommes et dames, représentants 20 pays.

Ce championnat sera suivi de la Coupe du président de la Fédération internationale de taekwondo (WTF), avec la participation de 500 athlètes, hommes et dames venus de 64 pays.

