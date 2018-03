Le Comité de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU à Bamako pour évaluer l'Accord de paix et de réconciliation

30 Mars 2018

Bamako, Mali, 30 mars (Infosplusgabon) - Une délégation du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies s'est réunie, jeudi, à Bamako, avec le gouvernement malien pour évaluer l’Accord de paix et de réconciliation signé en mai-juin 2015 entre les autorités maliennes, les groupes armés du Nord et la communauté internationale, en vue de parvenir à une paix définitive au Mali, a-t-on appris de source officielle.

La délégation du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies composée de huit personnes est conduite par Olof Skoog et séjourne au Mali pour s’enquérir de l’avancée de l’Accord de paix d’Algérie, pour rendre compte ensuite au Conseil de sécurité, selon la même source.

Selon le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiéman Hubert Coulibaly, la rencontre consistait à faire le point sur la mise en œuvre de l’Accord de paix issu du Processus d’Alger, en faisant le diagnostic de la nouvelle feuille de route qui a été négociée par le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maiga.

Elle consiste à créer les conditions psychologiques les plus favorables afin que l’ensemble des acteurs puissent s’inscrire dans le processus dont la mise en œuvre accuse du retard, constate-t-on.

Tiéman Coulibaly a précisé également que l’objectif de cette rencontre n’était pas de mettre sous pression les acteurs, mais de les stimuler dans le sens d’une mise en œuvre rapide et sincère de l’accord.

"Chacun doit respecter ses engagements pris lors de la signature de l’accord", a-t-il souligné.

Selon lui, le gouvernement a fait le point des éléments positifs de l’accord à cette mission, notamment le Désarmement, la Démobilisation, la Réinsertion (DDR) et le recensement des combattants qui a commencé et les questions institutionnelles et politiques qui sont régies par un accord.

Il y va également de la mise en place des autorités intérimaires dans les régions du Nord, dans le cadre de la Décentralisation, du Mécanisme opérationnel de coordination composé des soldats maliens et ceux des groupes armés pour mener des patrouilles mixtes de lutte contre l'insécurité dans la zone.

Les régions du Nord-Mali (Tombouctou, Gao et Kidal) avaient été occupées de mars 2012 à janvier 2013 par les rebelles touaregs indépendantistes, appuyés par des djihadistes de divers horizons.

Ils ont été chassés en janvier 2013 par les forces françaises "Serval", aujourd'hui "Barkane", les forces maliennes et africaines, rappelle-t-on.

La mission du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a été créée par la Résolution 2374 du 5 septembre 2017 pour mettre la pression sur les signataires de l’Accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger. Elle peut prendre des sanctions contre toute personne dont les actions entraveraient l'application de l'Accord.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon