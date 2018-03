Libye : Proposition de la Commission électorale pour l'organisation de l'élection présidentielle

29 Mars 2018

Tripoli, Libye, 29 mars (Infosplusgabon) - La Haute Commission électorale nationale libyenne (HNEC) a annoncé une proposition portant sur l'organisation de l'élection d'un chef d'Etat en Libye, au moment où tous les protagonistes se tournent vers la seule perspective de sortie de crise à travers des élections générales vu l'impasse dans le processus politique.

"Cela implique l'adoption d'un système multi-circonscription plutôt qu'une seule circonscription", a déclaré la Haute commission, dans un communiqué, jeudi, sur sa page officielle.

La Commission a souligné que cette proposition "assure la participation électorale de tous les candidats et électeurs de différentes régions, tout en s'éloignant autant que possible de la tenue d'un second tour des élections".

La commission a déclaré que la proposition "aidera les candidats à la présidentielle à limiter leur campagne électorale à des circonscriptions où ils peuvent avoir plus de chances que d'autres, et de disputer le siège du président sur la base d'un système multi-circonscription avec en prime l'égalité des voix dans l'ensemble des circonscriptions".

Au total, 2.432.502 électeurs se sont inscrits sur les listes électorales dont un million 399 mille 540 d'hommes et 1 million 32 mille 962 de femmes au niveau locale alors que plus de 6.000 Libyens de l'étranger se sont également inscrits.

On rappelle que le plan de règlement de crise proposé par le Représentant du Secrétaire général de l'ONU et chef de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, en septembre dernier, porte sur trois étapes s'étalant sur une année et comprenant la révision de l'Accord politique, la tenue d'une conférence inclusive, l'adoption d'une Constitution et l'organisation d'élections générales.

Au regard de l'impasse dans laquelle se trouve l'initiative onusienne, tous les protagonistes s'orientent actuellement vers l'option des élections générales, afin de doter le pays d'une nouvelle majorité jouissant d'une légitimité des urnes comme solution pour mettre fin à la crise.

