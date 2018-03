Au total, 500 tentatives quotidiennes d'entrée illégale sont enregistrées en Algérie, selon le ministre de l'Intérieur

29 Mars 2018

Alger, Algérie, 29 mars (Infosplusgabon) - Quelque 500 tentatives d'entrée illégale quotidiennes en Algérie à travers les frontières Sud du pays sont enregistrées par les autorités, a annoncé jeudi, le ministre algérien de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

Répondant aux questions des députés, M. Bedoui a révélé à cette occasion, les mesures prises pour faire face à la migration clandestine, soulignant que les ''autorités publiques, avec le soutien des services de sécurité, notamment l'armée, répondent à ce phénomène''.

Ainsi, 128 déplacés nigériens ont été reconduits dans la nuit de mardi à mercredi à la frontière et installés dans le centre d'accueil de Tamanrasset (Sud), avant leur rapatriement prochain, avait annoncé le président local du Croissant-rouge algérien, rappelle-t-on.

Parmi ces personnes déplacées figurent 17 femmes et 80 mineurs et enfants dont la prise en charge sanitaire a été assurée par le Croissant-rouge, en collaboration avec les services de santé.

Amnesty International avait critiqué l'Algérie pour avoir expulsé des centaines de migrants et déplacés africains qui ont fui la faim et la guerre au Mali, au Niger et dans d'autres pays africains, affirmant que les opérations de reconduite étaient forcées, rappelle-t-on.

En revanche, les autorités algériennes ont toujours affirmé avoir respecté les droits de l'homme dans son traitement des migrants africains.

On ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre de migrants africains originaires des pays au sud du Sahara installés en Algérie, même si le ministère algérien de l'Intérieur a estimé à plus de 26.000 ressortissants de 10 pays africains vivant dans le pays, contre près de 50.000 migrants, selon les chiffres fournis par les organisations de défense des droits de l'homme.

