Le président nigérien invite les banques installées dans le pays à soutenir l’économie nationale

29 Mars 2018

Niamey, Niger, 29 mars (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat nigérien, Issoufou Mahamadou, a invité jeudi, les 12 banques installées au Niger à se mobiliser pour collecter les épargnes en vue de soutenir l’économie du pays.

Procédant à l’inauguration des nouveaux locaux de la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC), le président Issoufou a indiqué à la presse que le programme gouvernemental de la Renaissance Acte II prévoit pour le Niger, un taux de croissance économique pour les prochaines années de 7%.

« Ce taux, a-t-il précisé, doit être porté par un certain nombre de secteurs, notamment ceux des infrastructures, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, car les secteurs, qu’ils soient publics ou privés, ont besoin de ressources financières».

« Aujourd’hui, au Niger, nous disposons de 12 banques, dont la BSIC, qui doivent se mobiliser pour collecter les épargnes en vue de soutenir l’économie ».

Le Chef de l’Etat a par ailleurs indiqué que sa présence à cette cérémonie constitue une marque de soutien à l’ensemble du secteur bancaire pour le rôle qu’il joue dans le financement de l’économie du Niger.

« Je sais que la BSIC fait partie des banques les plus importantes de la place et je les encourage toutes à améliorer le taux de bancarisation au Niger qui est le plus faible de l’UEMOA, à peine 4% », a-t-il dit.

Dans son discours d’inauguration, le ministre nigérien des Finances, Hassoumi Massoudou, a remercié le Chef de l’Etat de sa présence à cette cérémonie, ce qui témoigne de ‘’ l’engagement des plus hautes autorités du Niger, au rayonnement du secteur bancaire et à la croissance économique de notre pays’’, a-t-il déclaré.

Hassoumi Massoudou a salué l’effort d’investissement du Groupe BSIC qui a marqué sa présence au Niger à travers la construction de ce siège social moderne à l’instar de la plupart de ses filiales de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

