Une organisation se retire d'un rassemblement de l'opposition mauritanienne

29 Mars 2018

Nouakchott, Mauritanie, 29 mars (Infosplusgabon) - Les Forces Progressistes pour le Changement (FPC), une organisation de la mouvance nationaliste négro-africaine, issue des Forces de Libération Africaine de Mauritanie, annonce son départ du Groupe des 8 (G8), à travers une déclaration publiée jeudi.

Le G8 est une coalition de plusieurs partis et organisations de l’opposition mauritanienne mis sur pied en juillet 2017, en vue de faire échec à un projet de révision constitutionnelle qui a été adopté le 05 août dernier.

Les FPC expliquent leur défection par le constat selon lequel « le G8 ne semble pas manifestement être animes par la volonté de changer le système pernicieux qui nous gouverne depuis 50 ans, chose essentielle pour notre parti. Ce système n’est pas perçu comme une préoccupation centrale ».

Animées par le souci de rester dans un cadre unifié, les FPC affirment avoir « fait prévaloir auprès de leurs partenaires » la nécessité d’avoir « un but, une finalité et une stratégie, qui sous-tendraient une volonté commune de changement exprimée dans un projet clair et balisé pour l’émergence de la Mauritanie de demain ».

Cependant, l’organisation a ajouté avoir noté avec amertume que l’objectif du G8 « se résume au déboulonnement du régime en place. Ce qui ne constitue pas une stratégie crédible de nature à rassurer sur les contours du changement de demain ».

Les dirigeants des FPC sont rentrés en Mauritanie en 2013, après une trentaine d’années d’exil et une série de scissions au sein du mouvement originel des Forces de Libération Africaine de Mauritanie (FLAM) fondées en 1983.

L’administration mauritanienne refuse de reconnaître cette formation en qualité de parti politique légalement constitué, en dépit d’une invitation par les autorités à participer à un dialogue politique organisé en septembre/octobre 2016.

Les FPC avaient également claqué la porte du comité de suivi de la mise sur pied des résultats de cette concertation « pour éviter d’être instrumentalisées par le pouvoir » précise la déclaration ce jeudi.

