La Justice sénégalaise se prononce vendredi sur le sort du maire de Dakar

29 Mars 2018

Dakar, Sénégal, 29 mars (Infosplusgabon) - La Justice sénégalaise rend son verdict ce vendredi dans le procès du maire du maire de Dakar, Khalifa Sall, ouvert le 14 décembre 2017 et dont les débats ont pris fin le 23 février dernier au Palais de Justice de la capitale sénégalaise.

Khalifa Sall et sept de ses collaborateurs sont poursuivis pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, escroquerie sur le denier public et association de malfaiteurs. La Justice leur demande de justifier des malversations financièrement présumées portant sur 1,8 milliard de francs CFA.

Au cours du procès, le procureur a requis sept ans fermes et une amende de 5,49 milliards de francs CFA contre Khalifa Sall et Mbaye Touré, le Directeur administratif et financier de la Ville de Dakar.

Sérigne Bassirou Guèye a réclamé deux à cinq années de prison dont un avec sursis, contre quatre autres prévenus. Quant aux deux percepteurs impliqués dans l’affaire, le procureur a demandé leur relaxe.

Les avocats du maire de la capitale du Sénégal ont plaidé la relaxe pure et simple de leur client. Pour eux, aucune des charges retenues contre Khalifa Sall n’est constituée. Ils ont dénoncé un procès politique.

M. Sall est en prison depuis le 07 mars 2017. Tout en étant en détention, il a été élu député à l’issue des législatives du 30 juillet 2017.

