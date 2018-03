Amnesty critique la politique migratoire du gouvernement israélien envers les demandeurs d’asile africains

29 Mars 2018

Paris, France, 29 mars (Infosplusgabon) - Amnesty International (Ai) a vivement critiqué la politique d’Israël consistant à expulser des demandeurs d'asile africains vers deux États africains, dont les noms n'ont pas été encore révélés, estimant que c’est « une abdication de sa responsabilité envers les réfugiés et illustre les mesures cruelles qui alimentent la « crise mondiale des réfugiés ».

Le gouvernement israélien a mis en place une nouvelle procédure pour l’expulsion vers deux pays africains, de l’avis général: l’Ouganda et le Rwanda, dont les termes de ces accords sont classés secret d'État, pour les demandeurs d’asile africains qui accepter de quitter Israël avec un pécule d’environ 2 800 euros et un billet, pour rentrer dans leur pays d'origine ou se rendre dans un « pays tiers » non cité. Ceux qui refusent peuvent être détenus pour une durée indéterminée.

« Comment le gouvernement israélien peut-il parler de moyen d'expulser des demandeurs d'asile " volontairement " lorsqu'il leur faut choisir entre retourner vers des persécutions ou être détenus indéfiniment ? C'est un choix que personne ne devrait avoir à faire », a déclaré Ai mardi dans un communiqué de presse.

Pour Amnesty, les expulsions d'Israël vers le Rwanda et l'Ouganda sont illégales alors qu’Israël se targue d'avoir l'un des produit intérieur brut les plus élevés au monde, ce qui en fait l'une des nations les plus prospères et riches du Moyen-Orient et son Pib par habitant est plus de 50 fois supérieur à celui du Rwanda et plus de 55 fois supérieur à celui de l'Ouganda, par contre, ces deux pays respectivement accueillent au moins trois fois (Rwanda) plus et 20 fois (Ouganda) plus de réfugiés qu'Israël.

« Étant donné l'ampleur de la crise mondiale des réfugiés, l'expulsion forcée – et illégale – de demandeurs d'asile érythréens et soudanais est un manquement à ses responsabilités. Elle illustre les politiques mal conçues qui caractérisent désormais des procédures défaillantes en matière d'asile et d'immigration », s’est indignée l’organisation internationale.

Plusieurs ressortissants érythréens et soudanais sont des demandeurs d’asile en Israël et sur 15 200 demandes soumises entre 2013 et 2017, seuls 12 Érythréens et Soudanais ont obtenu le statut de réfugiés, a indiqué AI avant d’ajouter que depuis 10 ans, 0,1 % des demandeurs d'asile érythréens a été reconnus en tant que réfugiés en Israël. Par comparaison, 92,5 % des Érythréens qui ont demandé le statut de réfugiés dans l'Union européenne en 2016 l’ont obtenu.

« Ce taux très faible de reconnaissance des demandeurs d'asile érythréens s'explique principalement parce qu'Israël ne considère pas les déserteurs ayant fui le service militaire en Érythrée comme pouvant prétendre au statut de réfugié. Or, cela va à l'encontre des lignes directrices relatives à l'éligibilité édictées par le Hcr », a déclaré Ai.

L’Organisation demande au gouvernement israélien de cesser d'expulser les demandeurs d'asile érythréens et soudanais vers le Rwanda et l'Ouganda et de leur accorder l'accès à une procédure équitable et efficace de détermination du statut de réfugié et parallèlement aux gouvernements du Rwanda et de l'Ouganda de mettre fin à toute coopération avec le gouvernement israélien sur cette question.

« Les autorités israéliennes doivent savoir que le monde regarde avec indignation le mépris dont elles font preuve pour la vie humaine, la dignité et la responsabilité envers la communauté mondiale », a souligné Amnesty.

