Rd Congo : le mandat de la Monusco prorogé jusqu’au 31 mars 2019

29 Mars 2018

Kinshasa, Rd Congo, 29 mars (Infosplusgabon) - La nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo (Rdc) (2409) adoptée le 27 mars 2018 à New York, a prorogé jusqu’au 31 mars 2019 le mandat de la Mission des Nations unies pour la Stabilisation en Rdc (Monusco) avec comme priorités : la protection des civils et l’appui à la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral, a indiqué, jeudi, au cours de la conférence hebdomadaire de l’Onu, Florence Marchal, porte-parole de la Mission.

Selon Mme Marchal, il est demandé à la Mission « d’assurer une protection efficace, dynamique et intégrée des civils menacés de violence physique dans le cadre d’une approche globale, notamment en dissuadant et en empêchant tous les groupes armés et toutes les milices locales de commettre des violences contre la population ou en y intervenant pour y mettre fin.

« Une attention particulière devra être accordée aux civils regroupés dans les camps des déplacés et des réfugiés, aux manifestants pacifiques, au personnel humanitaire et aux défenseurs des droits de l’homme », a-t-elle souligné, ajoutant que la Monusco devra continuer notamment à renforcer la protection des civils grâce à des dispositifs d’alerte et d’intervention rapides et à la mobilité de la Mission.

Pour Mme Marchal, la neutralisation des groupes armés en appui aux autorités de la Rdc est également l’une des tâches assignées à la Monusco, notamment à sa Brigade d’intervention qui est désormais sous le commandement direct du commandant de la Force de la Monusco.

Concernant la seconde priorité, Mme Marchal a précisé que la Mission devra assurer l’appui technique et politique à la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016 et au processus électoral, par les bons offices et l’engagement d’un dialogue avec les interlocuteurs (le gouvernement, les partis d’opposition et la société civile), en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation ainsi que la tenue des élections le 23 décembre prochain.

La nouvelle résolution, qui entrera en vigueur le 1er avril 2019, consacre l‘appui des membres du Conseil de sécurité à l’Accord politique global et inclusif qui, pour eux, reste la seule voie viable face à la situation politique actuelle et sa mise en œuvre prompte et intégrale, en toute bonne foi et sous tous ses aspects permettra, comme prévu dans le calendrier électoral, d’organiser les élections crédibles et inclusives le 23 décembre 2018 qui conduiront à une passation pacifique du pouvoir conformément à la Constitution congolaise.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon