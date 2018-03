Seychelles: un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale de Football seniore

29 Mars 2018

Victoria, Seychelles, 29 mars (Infosplusgabon) - La Fédération de Football des îles Seychelles a nommé M. Gavin Jeanne, comme entraîneur principal de l'équipe nationale de Football seniore du pays pour un contrat de deux ans.

Selon la chaîne d'informations de la CAF, par cette nomination, M. Jeanne fait son retour aux commandes de l'équipe nationale de Football après y avoir fait un bref passage en 2012, avant d'être coopté par l'équipe de première division locale du pays, ''the lions".

Il a été confirmé à ce poste au lendemain du refus de la Fédération nationale de Football de renouveler le contrat de son compatriote Rodney Choisy qui avait été en charge de l'équipe nationale seniore pendant moins d'une année.

"J'ai été inspiré par le soutien considérable de la part des joueurs lorsqu'ils ont su que j'étais candidat à ce poste; c'est ce qui m'a inspiré à relever ce défi et à accepter ce poste pour servir mon pays", a indiqué M. Jeanne.

L'objectif du nouvel entraîneur des îles Seychelles est de faire gagner des matches à l'équipe qui n'a pas enregistré de victoire durant ses matches de compétition à l'étranger au cours des deux dernières années.

La dernière victoire des îles Seychelles dans le cadre du tournoi régional des jeux des îles de l'Océan indien remonte à 2011 lors d'un match qui avait été disputé à domicile.

"Les statistiques ne sont pas favorables pour notre équipe nationale de Football, puisqu'elles montrent que nous avons encaissé 56 buts en 22 matches et n'en ont marqué que 11. Ceci est une parfaite illustration de l'ampleur des tâches qui nous attendent avant l'atteinte de notre objectif qui est la qualification aux jeux des îles de l'Océan indien prévus en 2019 à l'île Maurice où nous nourrissons l'ambition de décrocher une médaille", a ajouté M. Jeanne.

"Je pense que nous disposons assez de joueurs capables de créer la surprise lors des tournois régionaux et internationaux, mais cela requiert que nous soyons plus professionnels dans notre approche et plus disciplinés et optimistes afin d'améliorer nos résultats", a ajouté le nouvel entraîneur.

M. Jeanne a choisi comme son premier assistant, James Barra, et M. Nelson Sopha comme entraîneur des gardiens de but. Le poste de directeur du staff de l'équipe revient à M. Gerard Gonthier.

Pour son premier test en tant qu'entraîneur, M. Jeanne a récolté un nul vierge, mardi, contre le Swaziland dans le cadre d'un match amical disputé au stade Linite à Victoria.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon