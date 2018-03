Sénégal: un braquage fait un mort et deux blessés en Casamance

29 Mars 2018

Ziguinchor, Sénégal, 29 mars (Infosplusgabon) - Des hommes armés de fusils de guerre non identifiés ont perpétré un braquage sur l’axe Ziguinchor-Cap Skiring, ce jeudi matin un peu après 8H, à la hauteur du village de Bafican, situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Ziguinchor, la principale ville de la Casamance, a -t-on appris de sources militaires.

Le bilan fait état d’un jeune homme tué et deux autres blessés parmi lesquels un homme d’origine européenne.

Selon les sources, les assaillants ont d’abord tenté de braquer le ressortissant européen qui se trouvait à bord d’un véhicule 4x4. Pris de panique, ce dernier aurait tenté de rebrousser chemin et c’est au moment de manœuvrer qu’ils ont tiré sur lui, l’atteignant par balle, renseignent les mêmes sources.

Quant au jeune tué, il se déplaçait à moto, lui et une autre personne, signalent les informateurs qui révèlent qu’ayant été sommés de s’arrêter, ils ont aussi tenté de forcer le passage. Et dans leur course folle, le conducteur a perdu le contrôle de la moto et heurté un manguier se trouvant sur les rebords de la route. Le conducteur est tué sur le coup et son compagnon grièvement blessé.

Le corps sans vie et les deux blessés ont été tous évacués à l’hôpital régional de Ziguinchor. Des sources hospitalières renseignent que le Blanc en question était au bloc opératoire et le second blessé aux services des urgences.

On note une recrudescence de la violence en Casamance depuis la tuerie du 6 janvier dernier dans la forêt de Bofa, située à plus d’une dizaine de kilomètres à l’ouest de Ziguinchor. Tuerie qui avait fait 14 morts, tous des jeunes qui étaient partis chercher du bois dans cette forêt, rappelle-t-on.

