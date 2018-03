Un hôtel attaqué mercredi soir par des hommes armés dans le centre du Mali

29 Mars 2018

Bamako, Mali, 29 mars (Infosplusgabon) - Des hommes armés non-identifiés ont attaqué, mercredi soir, l’hôtel Falaise de Bandiagara, un haut lieu du tourisme dans le centre du Mali, a appris jeudi la PANA de source sécuritaire à Bamako.

Un bilan provisoire fait état de deux blessés, un garde et un civil et d'un assaillant tué, trois autres ayant pris la fuite et sont activement recherchés par les éléments des forces armées maliennes venues en renfort, qui ont quadrillé le lieu de l'attaque.

Selon la même source, les terroristes auraient également attaqué la Banque malienne de Solidarité (BMS) de Bandiagara, dans la région de Mopti (centre).

Cette attaque intervient trois jours seulement après la visite du Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maiga, dans la Nord et le centre du Mali dont la ville de Bandiagara.

Lors de cette visite, le Premier ministre avait annoncé une lutte implacable que le gouvernement malien s'apprête à mener contre les terroristes où qu'ils se trouvent.

"Nous allons les chercher où ils sont pour les neutraliser et parvenir à instaurer au nord et au centre du Mali la sécurité sans laquelle, aucun développement n'est possible", avait-il déclaré.

