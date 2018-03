La Banque Africaine d'Import-Export peut financer des projets maliens à hauteur de 350 milliards de FCFA

29 Mars 2018

Bamako, Mali, 29 mars (Infosplusgabon) - Le président de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), le Nigérian Benedict Oramah, a révélé, mercredi après-midi, à Bamako, à l'issue d'une audience avec le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, que son institution bancaire avait identifié des projets au Mali qu'elle pouvait financer à hauteur de 700 millions de dollars, soit environ 350 milliards de FCFA, a-t-on appris de source officielle.

"Nous avons identifié les domaines de financement dans lesquels notre banque peut financer à hauteur de 700 millions de dollars américains, notamment les parcs industriels, la transformation industrielle dans le domaine du textile, le transport ferroviaire entre le Mali et le Sénégal et des conditions dans lesquelles Afreximbank pourrait soutenir le Mali à se préparer à faire face à une éventuelle gestion conjoncturelle d'urgences alimentaires. Nous poursuivrons nos rencontres dans les jours à venir avec les ministères en charge de ces domaines d'activités", a notamment déclaré Benedict Oramah.

Parlant du climat des affaires, le président d’Afreximbank a indiqué que le Mali était une destination fiable en termes d'investissement.

"Nous essayons de voir dans quelle mesure, nous pourrons aider ce pays à renforcer une paix durable dans la sécurité avec toutes les initiatives engagées dans le cadre du G5-Sahel. Bien entendu, nous voulons identifier les domaines-clé à fort potentiel, à fort impact et nous voulons nous assurer que tous ces projets et initiatives puissent effectivement se concrétiser", a ajouté le président Oramah.

L’Afreximbank est une institution financière multilatérale, créée en 1993 et comptant 37 pays membres, qui a pour vocation de financer et de promouvoir le commerce intra et extra-africain.

Basée au Caire, en Égypte, elle dispose d'une succursale régionale à Abidjan pour couvrir l'Afrique de l'Ouest francophone, d’une filiale au Nigeria couvrant l'Afrique de l'Ouest anglophone et d’une succursale au Zimbabwe pour l’Afrique australe.

