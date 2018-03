Fayez al-Sarraj et Ghassan Salamé discutent de l'évolution du processus politique en Libye

29 Mars 2018

Tripoli, Libye, 29 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a fait part de "l'aspiration insistante" du soutien des Pays-Bas en vertu de son statut de pays membre au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour permettre à la Libye d'accéder à la gestion de ses avoirs gelés et la levée partielle de l'embargo sur les armes pour permettre aux organes de la Garde côtière, des forces de sécurité et de lutte contre le terrorisme et de la Garde présidentielle d'effectuer leur travail.

Au cours d'un entretien, mercredi à Tripoli avec la ministre néerlandaise de la Coopération et du Commerce extérieur, Sigrid Kaag, M. al-Serraj a appelé les institutions et les entreprises néerlandaises à revenir en Libye pour contribuer au soutien des programmes du gouvernement et ouvrir des opportunités d'emploi pour les jeunes libyens à travers les petites et moyennes entreprises.

Pour sa part, la ministre néerlandaise, Sigrid Kaag, a salué les efforts déployés par le Conseil présidentiel afin d'assurer la stabilité et la sécurité dans le pays, soulignant qu'elle a remarqué ces efforts lors de sa visite en Libye.

La réunion a discuté des moyens de développer les relations de coopération bilatérale existant entre la Libye et les Pays-Bas, notamment en ce qui concerne le soutien des Pays-Bas au gouvernement de réconciliation nationale, dans les programmes d'autonomisation des femmes et la Haute Commission des élections et les services des collectivités locales.

La ministre néerlandaise a salué la coopération avec la Libye dans tous les domaines, soulignant la légitimité des demandes de la Libye concernant la gestion des fonds gelés et la levée de l'embargo sur les armements.

Elle a déclaré que les entreprises néerlandaises avaient hâte de retourner en Libye, soulignant que sa prochaine visite se fera en compagnie d'une délégation de représentants de ces entreprises.

La ministre a accueilli favorablement la proposition du président du Conseil présidentiel sur la convocation d'un forum international à Tripoli, réunissant des institutions économiques, financières, des entreprises en Libye et des pays amis, soulignant que son pays y participera.

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Siala, le ministre du Plan, Taher Jaheimi, l'ambassadeur des Pays-Bas en Libye, Eric Strating, et la délégation accompagnant la ministre néerlandaise ont pris part à la réunion.

