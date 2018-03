Des présumés terroristes débusqués dans la région Est du Burkina Faso

29 Mars 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 29 mars (Infosplusgabon) - Des présumés terroristes ont été débusqués mardi, et des armes et des minutions ont été saisies par les forces de sécurité burkinabé dans une forêt située dans l'est du pays, a rapporté mercredi l'Agence d'information du Burkina Faso (AIB).

La même source ajoute que c’est grâce à une alerte donnée par les populations locales dans le village de Bakani, à une quinzaine de km de Foutouri, commune rurale située à près de 80 km de Gayeri et à une quinzaine de km de la frontière nigérienne.

Alertées, les Forces de défense et de sécurité (FDS) sont arrivées sur les lieux où elles ont saisi une importante quantité d'armes et de munitions, précise l’AIB.

Les FDS ont également retrouvé des portables, des treillis et des livres saints, selon l'agence qui ajoute qu'au cours de l'opération, au moins deux présumés terroristes ont été blessés.

