Le premier marché d'investissement en Afrique pour accélérer la transformation économique du continent

29 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 29 mars (Infosplusgabon) - Pour aider l'Afrique à trouver le chemin de sa fortune économique depuis longtemps méritée, la Banque africaine de développement (BAD) se fait le champion du premier marché d'investissement de la région.

La Banque fournit un leadership collaboratif pour une nouvelle initiative transactionnelle à 100% - le Forum de l'investissement en Afrique (FIA) - qui offre la meilleure opportunité de l'Afrique jusqu'à présent pour encourager une transformation économique accélérée.

Selon la chaîne médiatique de la BAD, la Banque travaille avec les principales institutions financières du monde pour réduire les risques d'investissement à travers la plateforme et en faire un tremplin pour la transformation économique de l'Afrique.

Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a déclaré aux dirigeants, gouvernement et secteur privé lors d'un petit-déjeuner en marge du Forum des PDG de l'Afrique 2018 à Abidjan que le FIA sera exclusivement consacré aux transactions et aux accords d'investissement.

"Ce n'est pas un talk-shop. Il n'y aura pas de discours politiques. Il fournit une plateforme ouverte pour organiser les efforts parmi les institutions multilatérales, les gouvernements et le secteur privé pour améliorer un pipeline de projets capables de transformer le continent ", a-t-il déclaré.

Le premier Forum sur l'investissement en Afrique se tiendra du 7 au 9 novembre 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il se tiendra ensuite chaque année pour permettre et faciliter les interactions afin de négocier et accélérer les transactions, pour des discussions franches avec les décideurs politiques afin de façonner l'environnement commercial et réglementaire, ainsi que pour suivre la mise en œuvre des engagements.

M. Adesina a noté que le goût de faire des affaires en Afrique s'améliore.

«L'année dernière, et l'année précédente, au moins 30% de toutes les réformes commerciales et réglementaires qui ont été menées à l'échelle mondiale n'ont pas été réalisées en Asie. Elles n’étaient pas en Amérique latine, elles ont été faites en Afrique. Si vous regardez ce qui se passe en termes d'investissements étrangers directs en Afrique, ils continuent d'augmenter. Pourquoi sont-ils en train d'augmenter ? C'est en raison de la plus grande stabilité politique que l'on trouve sur le continent ", a-t-il déclaré. "Il y a donc beaucoup d'optimisme à propos de notre continent et en fait, il y a une discussion entre nos dirigeants pour une Afrique au-delà de l'aide".

Il a mis l'accent sur les ressources humaines et matérielles de l'Afrique, soulignant comment elles pourraient être exploitées pour faire de l'Afrique la puissance du monde. "Je pense que la richesse souveraine de l'Afrique n'est en réalité pas investie en Afrique, elle est investie à l'extérieur de l'Afrique. Et si l'Afrique n'investit pas assez, alors qui va investir ? Une des raisons pour lesquelles cela doit arriver est que les gens ont une perception du risque. Mais la question n'est pas le risque, il s'agit de la façon dont vous gérez le risque".

La Société financière internationale (SFI), la Banque mondiale, la Banque inter-américaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, entre autres, collaborent avec la Banque africaine de développement sur la plateforme FIA pour mettre en place une «plateforme de co-garantie mutualisée» pour minimiser les risques.

"Nous avons également ceux qui travaillent sur les pipelines - Africa50 et les autres - qui sont très activement impliqués dans cela", a déclaré M. Adesina.

Le ministre des Finances du Ghana, Ken Ofori-Atta, a souligné que le marché obligataire devrait être un élément important du nouveau mouvement pour mobiliser des ressources pour la transformation économique de l'Afrique et a loué l'idée de la Banque africaine de développement et les partenaires collaborant ensemble à travers le FIA pour réduire les risques d'investissement.

"La réalité pour le monde est que l'Afrique doit être et sera le meilleur endroit pour investir dans l'avenir. Que faisons-nous pour nous-mêmes afin de libérer notre propre potentiel d'investissement ? Je pense que l'accent est maintenant mis sur l'augmentation des infrastructures afin que nous ouvrions le continent pour que les opportunités d'investissement soient correctement exploitées ", a-t-il déclaré.

Kuseni Dlamini, directeur général d'un des plus grands distributeurs de biens de consommation en Afrique, Massmart, a attiré l'attention sur la nécessité pour l'Afrique de passer des risques aux opportunités et de profiter des nombreuses possibilités d'investissement présentées sur le continent.

"Le temps de parler de transaction est en effet maintenant. Je pense que l'Afrique a beaucoup à offrir et nous devons profiter des opportunités ", a-t-il déclaré.

Tigui Camara, directrice générale de Tigui Mining Company, a déclaré qu'elle était ravie que la Banque africaine de développement dirige l'initiative d'investissement et a appelé à plus de soutien pour les femmes dans le secteur informel.

Alain Ebobissé, directeur général d'Africa50 - la plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures - a appelé les gouvernements africains à créer le bon environnement pour attirer les investisseurs sur le continent.

Les hauts responsables, les dirigeants de l'industrie et les institutions financières, y compris le président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), le Dr. Benedict Okey Oramah, ont assisté à la réunion.

Le Forum sur l'investissement en Afrique se concentrera sur l'amélioration de la facilité de faire des affaires en Afrique en faisant progresser et en promouvant une réglementation favorable à l'investissement. Il se fera également le champion des pratiques commerciales éthiques en Afrique.

