L'Unesco et ses partenaires s'emploient à promouvoir le football féminin à l'échelle internationale

Paris, France, 28 mars (Infosplusgabon) - Dans l'esprit de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui se tiendra en France en juin 2019, l'Unesco, en collaboration avec l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (Unfp) et l'Institut français pour les affaires internationales et stratégiques (Iris), œuvre à faire avancer la promotion du football féminin sur la scène mondiale.

Le trio affirme vouloir faire avancer, chacun à son niveau, l'égalité des sexes et l'équité dans le football féminin, et promouvoir son rôle inclusif dans la société.

L'Unesco, l'Unfp et Iris ont annoncé officiellement le mercredi 28 mars 2018 le lancement d'une étude visant à promouvoir le football féminin au niveau international.

Selon l'Unesco, l'étude a trois objectifs principaux: premièrement, déterminer la situation de la participation des femmes au football à tous les niveaux (y compris les postes amateurs, professionnels, de coaching et d'administration ou de gestion).

Deuxièmement: elle identifiera les obstacles à leur participation, et troisièmement: sur la base des analyses quantitatives et qualitatives recueillies dans le cadre de l'étude, les partenaires de ce projet fourniront des recommandations concrètes aux autorités publiques, aux organismes sportifs et au grand public pour promouvoir et développer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

L'étude vise également à fournir une image claire de la situation des femmes dans le football et une action rapide pour faire progresser l'égalité des genres dans le football.

Coordonné par l'Unesco et Iris et réalisé avec le soutien et la participation de l'Unfp, le rapport final compilera des recherches et des enquêtes impliquant une équipe d'experts internationaux, des chercheurs et des associations du monde entier.

Les résultats de l'étude seront publiés dans les semaines précédant le lancement de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

