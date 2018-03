France : Le gouvernement salue le renouvellement du mandat de la Monusco

28 Mars 2018

Paris, France, 28 mars (Infosplusgabon) - Le Quai d’Orsay a salué, mardi, l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l’unanimité le renouvellement du mandat de la mission pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), estimant que cela «marque l’unité du Conseil de sécurité sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo».

Le renouvellement du mandat de la Monusco jusqu’au 31 mars 2019, sur initiative de la France, lui assigne deux priorités : la protection des populations civiles et l’appui à l’organisation d’élections transparentes, crédibles et apaisées dans le respect de la Constitution congolaise, prévues, le 23 décembre 2018, a indiqué le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Paris, qui a souligné que la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo reste préoccupante, «réitère son appel à la mise en œuvre du mandat de protection des civils et au respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales», a ajouté la même source.

La France rappelle également «la nécessité de la mise en œuvre complète de l’accord du 31 décembre 2016, et notamment des mesures d’ouverture politique, telles que la libération des prisonniers politiques et la fin des poursuites contre les opposants».

La résolution 2409 permet aux éléments de la mission onusienne en RD Congo d’accompagner le processus électoral, notamment l’inscription des électeurs, le scrutin et la transition au sommet du pouvoir attendue, le 12 janvier, de former la police congolaise pour qu’elle assure la sécurité le jour du vote et de relever toute atteinte aux droits de l’homme.

La Monusco a remplacé la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) en juillet 2010, en application de la résolution 1925 du Conseil de sécurité et a été autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat.

Sa mission consiste à assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et du personnel chargé de défendre les droits de l’homme se trouvant sous la menace imminente de violences physiques et pour appuyer le gouvernement de la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix.

La Monusco, dirigée depuis fin décembre 2017 par l'Algérienne, Leila Zerrougui en remplacement du général sénégalais Babacar Gaye, est composée de 18 914 personnes dont 16 819 militaires, 741 observateurs militaires et 1 354 policiers ; en plus sont déployés 981 civils internationaux, 2 827 civils locaux et 616 volontaires de l’ONU.

Considérée comme la plus grosse opération de maintien de la paix dans le monde, la mission de paix onusienne, dont le mandat vient d’être renouvelé pour la 19ème fois, a dépensé plus de 8 milliards de dollars, depuis son installation en 1999, et son budget 2014-2015 était estimé à 1,3 milliard de dollars.

