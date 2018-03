Libye : Al-Sarraj et Salamé discutent de l'évolution du processus politique en Libye

28 Mars 2018

Tripoli, Libye, 28 mars (Infosplusgabon) - L'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé a informé le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, des résultats de ses entretiens avec les pays intéressés par le règlement de la crise libyenne, en plus de son briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.

"La réunion a traité des derniers développements de la situation politique et du contenu de la récente déclaration de M. Salamé devant le Conseil de sécurité de l'ONU", a précisé, mercredi, un communiqué du bureau d'information du président du Conseil présidentiel.

La même source a indiqué que M. Al-Sarraj a renouvelé son soutien aux efforts de l'envoyé de l'ONU et aux mesures qu'il entreprend conformément à l'Accord politique et aux termes de la feuille de route qu'il a proposée et qui mènera aux élections.

L'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a fait son briefing au Conseil de sécurité de l'ONU, mercredi dernier, dans lequel il a annoncé qu'il envisage de ramener les protagonistes sur la table des négociations pour finaliser les propositions de l'Amendement de l'Accord politique portant sur la restructuration du Conseil présidentiel.

Le processus politique actuel en Libye est dans l’impasse après l’échec de la mise en œuvre du Plan d’action de l’émissaire de l’ONU, Ghassan Salamé, reposant sur trois étapes à savoir la révision de l’Accord politique, l’adoption d’une Constitution et l’organisation d’élections générales prévues en été 2018.

Face à cette impasse, la seule option qui reste est l’organisation d’élections générales pour lesquelles tous les protagonistes se préparent en vue de doter le pays d’une nouvelle légitimité issue des urnes et capable de sortir de la crise.

