Soudan : Vers la formation d'une coalition économique des pays de la Corne de l'Afrique

Khartoum, Soudan, 28 mars (Infosplusgabon) - Les dirigeants soudanais, éthiopiens, érythréens, djiboutiens et somaliens doivent se rencontrer, le 12 avril à Khartoum, la capitale soudanaise, pour discuter de la formation d'une coalition économique pour les pays de la Corne de l'Afrique, a déclaré, mercredi à Khartoum, un haut responsable gouvernemental.

Le ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Mohamed Abdulla Idriss, a déclaré aux journalistes qu'un comité de coordination a discuté, mercredi, des préparatifs pour le sommet constitutif qui se tiendra à l'initiative du Soudan.

La réunion préparatoire a été présidée par Hatim Hassan Bakheit, ministre d'Etat à la présidence et directeur des bureaux du président.

M. Idriss a déclaré que le bloc économique est envisagé pour réaliser l'intégration économique et le partenariat de ses Etats membres dans les domaines de l'investissement, du commerce et de l'échange d'informations et d'expériences.

Il a ajouté que le Sommet sera précédé de réunions d'experts, les 9 et 10 avril et des ministres des Affaires étrangères, le 11 avril.

