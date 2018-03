Fin de l'enquête pour présomptions de corruption contre Kinross

Écrit par Antoine Lawson | 28 Mars 2018

Nouakchott, Mauritanie, 28 mars (Infosplusgabon) - L’enquête pour présomptions de corruption et diverses autres formes d’irrégularités ouvertes en 2013 par la commission des Valeurs Boursières des Etats-unis (gendarme de la bourse de New York) et le département de la Justice américaine, contre Kinross Gold Corporation, compagnie aurifère canadienne exploitant la mine de Tasiast (Nord de la Mauritanie), a été définitivement classée par le paiement d’une transaction, annonce l’entreprise à travers une déclaration publiée mardi soir.

Cette affaire a connu son épilogue par le versement « d’une transaction civile » de 950.000 dollars américains.

En plus de cette transaction, la compagnie aurifère canadienne est également astreinte « à fournir pendant un an, des rapports semestriels sur le statut de ses mesures de conformité en Afrique de l’Ouest » et elle s’est engagée à mener ses activités dans « le respect des normes les plus exigeantes ».

L’ordonnance de la SEC mettant fin aux poursuites n’est pas soumise à l’approbation des juridictions américaines et produit ses effets de manière immédiate et de plein droit, selon la déclaration.

L’entreprise rappelle que les deux enquêtes initiées par le gendarme de la Bourse de New York reposaient sur « des allégations de paiements irréguliers effectués au profit de responsables gouvernementaux et de certaines déficiences de contrôle interne liées aux activités minières de l’entreprise en Afrique de l’Ouest, dont Kinross a pris connaissance en août 2013 ».

Suite à ce premier épisode, Kinross signale avoir « immédiatement lancé une enquête interne sur ces accusations, conformément à sa politique de dénonciation des abus ».

Ainsi, le 02 octobre 2015, l’entreprise rappelle avoir publiquement dévoilé les enquêtes de la SEC et du département de la Justice.

Kinross est une société canadienne spécialisée dans l’exploitation aurifère qui possède des mines et des projets aux Etats-unis, au Brésil, en Russie, en Mauritanie, au Chili et au Ghana.

FIN/INFOSPLUSGABON/MIL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon