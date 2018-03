Nigeria: la fièvre hémorragique à virus Lassa perd du terrain, mais reste une préoccupation, selon l'OMS.

28 Mars 2018

Abuja, Nigeria, 28 mars (Infosplusgabon) - Après la confirmation de l'existence de 400 personnes atteintes de la fièvre Lassa et 100 morts signalés au Nigeria, la propagation de la fièvre Lassa est en train de ralentir et de perdre de la vitesse, même si l'épidémie est loin d'être maîtrisée, ont averti l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) et le Centre nigérian pour le contrôle des maladies (Ncdc).

Selon les dernières statistiques publiées par le Ncdc, le nombre de nouveaux cas confirmés et de cas probables a connu une baisse significative pendant ces cinq dernières semaines consécutives, indiquant ainsi l'efficacité des mesures sanitaires prises dans ce sens. Toutefois, d'autres infections sont prévues par les autorités et ceci jusqu'à la fin de la saison sèche, puisque le virus à fièvre hémorragique est endémique dans la région touchée.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (Oms), entre la période du 1ère janvier et le 25 mars 2018, le Centre nigérian pour le contrôle des maladies (Ncdc) aurait signalé 394 cas de la fièvre hémorragique à virus Lassa confirmés au laboratoire. Il y aurait également, d'après la même structure, 18 cas confirmés durant la dernière semaine de décompte (19-25 mars 2018), par rapport au 54 cas confirmés au mois précédent (19-25 février 2018).

"Nous devrions interpréter avec prudence la tendance à la baisse des cas de la fièvre hémorragique à virus Lassa. La saison de la fièvre Lassa n'est pas encore terminée. Nous devons maintenir la vigilance et les opérations de réponse et nous assurer d'un engagement continu avec les communautés pour empêcher une propagation continue de la fièvre Lassa", a déclaré le Dr Wondimagegnehu Alemu, représentant de l'Oms au Nigeria.

Selon toujours l'Organisation mondiale de la Santé, le nombre de cas enregistrés de la fièvre hémorragique à virus Lassa pour cette année 2018, est sans précédent dans l'histoire du pays, avec le chiffre de cas confirmés, rien qu'en janvier et février, dépassant le bilan de cas signalés au cours de toute l'année 2017.

L'Oms renseigne, en outre, que le décompte des cas n'a pas encore baissé jusqu'aux niveaux endémiques habituels et la cause exacte du pourcentage considérable de personnes contaminées n'est pas jusqu'ici élucidée. Des recherches seraient en train d'être menées à temps réel pour répondre à certains de ces problèmes.

"Nous sommes en train de faire des recherches pour trouver les raisons qui sont à l'origine de la contamination de beaucoup de personnes par la fièvre hémorragique à virus Lassa", a indiqué le Dr Chikwe Ihekweazu, directeur exécutif du Ncdc.

''Même avec une tendance à la baisse, tant que nous ne saurons pas les causes réelles de la propagation rapide de la maladie, nous devons traiter cette épidémie comme une priorité", ajouta-t-il.

Le séquençage du génome entier peut révéler des informations qui peuvent contribuer à la compréhension et au contrôle de l'apparition de maladies contagieuses.

Des chercheurs de l’hôpital universitaire d'Irrua - en collaboration avec l'institut Bernard-Nocht pour la médecine tropicale, en Allemagne, mais également avec l'Oms, le Ncdc et autres organisations, ont mené des recherches sur le séquençage du génome du virus Lassa.

Les résultats préliminaires ont établi que le virus circulant actuellement aurait une ressemblance et une conformité avec les virus précédents et que la maladie ne serait pas causée par autre virus plus virulent.

"En conduisant des recherches en pleine épidémie de Lassa, le Nigeria se positionne ainsi comme leader dans une nouvelle approche. Jusqu'ici, dans le continent, les recherches se déroulent souvent tardivement dans le cadre des réponses aux épidémies. Ceci est une nouvelle approche qui ouvre la voie pour des contrôles plus efficaces des pathologies dangereuses et émergentes", a ajouté le Dr Alemu.

L'Oms, signale-t-on, considère le virus à fièvre Lassa comme une maladie prioritaire qui a le potentiel de causer une urgence de santé publique. Les recherches en cours vont permettre de mieux étudier le virus dans le but de réduire ses futures propagations ou apparitions.

L'Organisation mondiale de la Santé travaille depuis l'apparition de la maladie au Nigeria en partenariat avec le Ncdc et d'autres partenaires pour contrôler la maladie en déployant des équipes dans les zones fortement touchées, en identifiant et en traitant les patients, en renforçant les mesures de contrôle et de prévention dans les centres de Santé et en s'engageant avec les communautés.

L'Oms aurait également déboursé 900.000 dollars pour accélérer les opérations de réponse et soutient également des opérations de préparation et renforce les capacités de réponse dans les pays voisins.

