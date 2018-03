Le Cpj réclame une enquête sur les agressions de journalistes au Kenya

28 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 28 mars (Infosplusgabon) - Le Comité pour la protection des journalistes (Cpj) a réagi à l'agression de journalistes par la Police kényane, le 26 mars, en réclamant aux autorités de ce pays, de diligenter une enquête immédiate.

Selon les témoignages recueillis par le Cpj, des agents de Police ont agressé et blessé au moins deux parmi les journalistes en reportage à l'aéroport international Jomo Kenyatta pour couvrir le retour de l'opposant politique Miguna Miguna.

Peu avant minuit, les agents de Police ont commencé à rudoyer verbalement et physiquement les journalistes en reportage à l'extérieur du terminal arrivée des vols internationaux, leur ordonnant de quitter les lieux.

Deux journalistes Stephen Letoo, reporter politique à la chaîne privée de télévision Citizen TV et Robert Gichira, cameraman à la chaîne privée de télévision Nation TV, ont rapporté avoir été battus par la Police.

Le journaliste Letoo a déclaré avoir été battu, bousculé et a reçu des coups de pieds d'agents dont le nombre n'est pas déterminé. Il a ajouté qu'il avait perdu momentanément connaissance et qu'il portait des blessures à l'abdomen et sur ses membres .

Il a été admis à l'hôpital de l'aéroport pour des soins et libéré deux heures plus tard. Quant au cameraman Gichira, il souffre de blessures légères aux bras et sur les jambes.

Un troisième journaliste collaborant à la chaîne privée de télévision Kenya Television Network (KTN), Sophia Wanuna, a affirmé qu'elle a échappé de justesse à un coup de matraque, pendant son reportage en direct, grâce à l'intervention de son cameraman.

Deux cameraman de la Citizen TV ont aussi reçu des coups.

Les policiers ont endommagé leur équipement de reportage, ont dit Robert Gichira et Sophia Wanuna.

La coordonnatrice du programme Afrique du Cpj, Angela Quintal, a relevé que les autorités au Kenya ne devraient pas résoudre leurs différends politiques en frappant les journalistes.

"Les autorités kényanes devraient urgemment enquêter sur cette attaque et mettre fin à toute agression du personnel de sécurité y compris les forces de Police contre la presse", a déclaré Mme Quintal.

Le responsable de la communication digitale de la Présidence kényane, Dennis Itumbi, qui s'était réjoui dans un commentaire sur le média social Facebook du travail bien fait par la Police et avait insinué que les journalistes avaient bravé les ordres de la Police en filmant une zone non autorisée, a pourtant déclaré au Cpj qu'il n'avait pas une information détaillée sur le fait que des journalistes avaient été battus.

Il a orienté toute personne blessée au cours des incidents à ester en Justice.

Deux responsables de la Police, contactés par le Cpj, ont soit refusé de commenter ces incidents, soit n'ont pas donné une suite favorable.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mwenda Njoka, a déclaré quant à lui que les journalistes étaient dans une zone interdite.

Les journalistes sont toujours empêchés d'avoir accès à l'opposant Miguna qui est détenu à l'aéroport.

Le Cpj note une détérioration drastique des conditions d'exercice du métier de journaliste au Kenya au cours de ces derniers mois.

Il a documenté des cas de harcèlements et d'attaques contre les journalistes par aussi bien les agents de sécurité que les hommes politiques lors des élections générales de 2017. En février dernier, les autorités avaient ordonné la fermeture de quatre chaînes privées de télévision pour avoir couvert la prestation de serment de l'opposant Raila Odinga comme président.

