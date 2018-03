Les 25èmes Assemblées générales annuelles d'Afreximbank en juillet prochain au Nigeria

28 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 28 mars (Infosplusgabon) - La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) organisera du 9 au 14 juillet prochain à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, ses 25èmes Assemblées générales annuelles sur le thème "Rendre hommage au passé, forger l'avenir".

Les discussions stratégiques de haut niveau, lors de ces 25èmes Assemblées annuelles, porteront sur les sujets tels que le modus operandi de l'exploitation de l’innovation et de la technologie pour réaliser une véritable transformation en matière de développement, et la facilitation de l’entrepreneuriat et du commerce; la transformation du paysage des affaires au moyen d’une industrialisation et d’une transformation structurelle menées par l’Afrique; et l'étude de l'apport de l’Accord de zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), sachant que le continent constitue le plus vaste marché de libre-échange du monde .

Près de 2500 participants, comprenant des chefs d'entreprise et de hauts responsables gouvernementaux en provenance de plus de 60 pays, sont attendus pour échanger et réfléchir sur le développement du commerce en Afrique.

La tenue de ces 25èmes Assemblées annuelles sera couplée à la célébration des 25 ans de la création d'Afreximbank.

Depuis sa création, en octobre 1993, Afreximbank a contribué au financement et à la promotion du commerce en Afrique.

En janvier 2017, elle a annoncé un plan stratégique quinquennal 2017-2021 dénommé "Impact 2021, l'Afrique transformée" qui prévoit un décaissement de plus de 90 milliards de dollars pour soutenir le commerce africain au cours de cette période.

L’appui financier au commerce intra-africain seul s’élèvera à 25 milliards de dollars.

La stratégie définit comme commerce intra-africain les échanges de produits et services entre pays africains d’une part et d’autre part entre l’Afrique et la diaspora africaine

Depuis 1994, Afreximbank a validé près de 41 milliards de dollars de facilités de crédit pour les entreprises africaines, dont environ 6,2 milliards de dollars en 2015.

Afreximbank a enregistré un bilan total de 9,4 milliards de dollars au 30 avril 2016 et sa notation financière est de BBB- (Fitch) et Baa2 (Moody’s).

Son siège social est au Caire, en Égypte, et elle a des succursales à Harare , au Zimbabwe, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Abuja et à Nairobi, au Kenya.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTF/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon