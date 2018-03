Inauguration d'un nouveau Groupement gazier en Algérie

28 Mars 2018

Alger, Algérie, 28 mars (Infosplusgabon) - Le ministre algérien de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a présidé, mardi, la cérémonie d'inauguration du Groupement gazier de Timimoune, réalisé en partenariat entre les compagnies nationales Sonatrach, française Total et espagnole Cepsa, dans la wilaya d'Adrar.

Les ministres algériens de l'Energie et des Travaux publics et des Transports, Mustapha Guitoun, et ,Abdelghani Zaalane, ainsi que le PDG de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, et des représentants des compagnies Total et Cepsa ont pris part à la cérémonie.

Ce Groupement, qui a été réalisé dans un délai de 38 mois, avec une enveloppe financière de 800 millions de dollars, offre une production de 5 millions de m3/jour, signale-t-on.

