Le Trophée Barthés de rugby des U20 débute mercredi

28 Mars 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 28 mars (Infosplusgabon) - La compétition du Trophée Jean-Luc Barthés de rugby des U20 débute mercredi à Monastir, en Tunisie, et à Windhoek, en Namibie, avec huit sélections nationales réparties en poules nord et sud de quatre équipes, annonce mardi, un communiqué de Rugby Afrique, l'instance confédérale de cette discipline sportive.

Le Trophée Barthés qui est la première compétition de la saison de Rugby Afrique, va se jouer en deux poules géographiques, le groupe nord composé de la Tunisie, du Sénégal, du Maroc et de la Côte d’Ivoire à Monastir, tandis que le groupe sud regroupant la Namibie, le Kenya, le Zimbabwe et Madagascar jouera à Windhoek.

La compétition, note-t-on, s'achève le 31 mars 2018.

Rugby Afrique prévoit une finale entre les deux vainqueurs de chaque poule environ un mois plus tard.

Le Trophée Barthès U20 africain représente un enjeu de taille, puisque le champion U20 d’Afrique se qualifie pour le Junior World Rugby Trophy.

Le Junior World Rugby Trophy est une compétition internationale annuelle regroupant huit équipes, dont l’équipe hôte, l’équipe reléguée du World U20 Championship – la division supérieure – et six équipes qualifiées par région.

"La compétition U20 est l’aboutissement à l’échelle continentale des politiques de développement menées par les fédérations avec le soutien de Rugby Afrique et de World Rugby. Cela commence très tôt avec le programme mondial de participation de masse Get Into Rugby qui connaît un franc succès en Afrique depuis son lancement en 2013. En 2017, c’est près de 400 mille jeunes filles et garçons qui ont ainsi été initiés au rugby partout en Afrique", s'est réjoui le président de Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja.

Le programme des matches du Trophée Barthés U20 :

Groupe sud

Mercredi 28 mars 2018 :

15:00 – Kenya vs Madagascar

17:00 – Namibia vs Zimbabwe

Stade: Vegkop, Windhoek High School

Samedi 31 mars 2018 :

15:00 – perdant match 1 vs perdant match 2

17:00 – vainqueur match 1 vs vainqueur match 2

Hage Geingob Stadium, Windhoek

Groupe nord

Mercredi 28 mars 2018 :

15:00 – Tunisie vs Côte d’Ivoire

17 :00 – Sénégal vs Maroc

Stade Mostapha Ben Jannet, Monastir

Samedi 31 mars 2018 :

15:00 – perdant match 1 vs perdant match 2

17:00 – vainqueur match 1 vs vainqueur match 2

Stade Mostapha Ben Jannet, Monastir

