Vers le renforcement de la coopération entre la Libye et la Hollande dans le domaine de la justice

Tripoli, Libye, 28 mars (Infosplusgabon) - Le ministère libyen de la Justice du gouvernement d'union nationale, Mohamed Abdelwahed, s'est entretenu avec le ministre néerlandais de la Coopération internationale et du Développement économique, Sigrid Kaag, de la possibilité d'encadrer la coopération technique entre les deux pays par un protocole d'accord conclu à cet égard, selon le rapport du communiqué publié mardi.

La rencontre entre le ministre de la Justice et son homologue néerlandais de la Coopération internationale et du Développement économique et la délégation qui l'accompagne a eu lieu au siège du ministère, à Tripoli, en présence de l'ambassadeur des Pays-Bas en Libye.

Le ministère de la Justice a publié sur sa page Facebook que la rencontre a abordé les aspects de la coopération conjointe entre la Libye et les Pays-Bas, "en particulier dans le domaine de la justice transitionnelle et les droits de l'homme" et "la manière d'étendre des ponts de coopération en matière de renforcement des capacités des magistrats, de la police judiciaire et du personnel de la justice, ainsi que le jumelage avec l'Institut supérieur de la magistrature".

Le communiqué a ajouté que le ministre néerlandais de la Coopération internationale et du Développement économique, Sigrid Kaag, a salué lors de la réunion, le rôle du ministère de la Justice dans le respect du principe de la justice transitionnelle et du respect des droits de l'homme en Libye, en dépit de la période difficile que traverse le pays.

La réunion a regroupé du côté libyen, le vice-ministre de la Justice, le directeur du département des relations publiques du ministère de la coopération internationale et le conseiller du ministre.

