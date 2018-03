5 000 déplacés dans le nord du Burkina Faso à la suite de la multiplication des actes de violence armée (CICR)

27 Mars 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 27 mars (Infosplusgabon) - Cinq mille personnes déplacées ont été enregistrées dans la province du Soum, au nord du Burkina Faso, à la suite de la multiplication des actes de violence armée, a annoncé, mardi, le comité international de la Croix-Rouge (CICR).

«Suite à la multiplication des actes de violence armée dans la province du Soum, plus de 800 familles (5 000 personnes) ont dû quitter leurs domiciles depuis janvier pour rejoindre des localités plus au sud », où elles ont bénéficié des coupons alimentaires, souligne un communiqué du CICR.

L'accès aux soins pour les communautés, ainsi que leurs moyens de subsistances sont gravement affectés, ajoute le communiqué.

« Ces familles déplacées ont reçu des coupons à échanger pour des vivres auprès de commerçants locaux», explique Idrissa Savadogo du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui vient de prendre part à cette opération d'assistance.

Depuis septembre 2017, plus de 18 000 personnes ont bénéficié d'une assistance du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la province du Soum au nord du Burkina Faso, régulièrement la cible d’attaques terroristes.

«Maintenir l'accès aux soins de santé avec la Croix-Rouge burkinabé et en partenariat avec les autorités locales est également au cœur de nos priorités», souligne Christian Munezero, le Chef de Mission du CICR au Burkina.

Pour le CICR, en zone rurale, des centres de santé ont fermé ou fonctionnent au ralenti depuis le départ de certains personnels de santé en raison de l'insécurité, tandis qu'à Djibo, le nombre de patients augmente plus vite que l'offre de soins disponible.

« Ce que nous redoutons le plus actuellement, c'est la période de soudure, entre juin et août. Sécheresse et insécurité risquent de frapper de plein fouet ces communautés», alerte Christian Munezero.

