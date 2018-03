Niger : Une experte de l'ONU exhorte le pays à adopter rapidement une stratégie sur le déplacement interne

27 Mars 2018

Niamey, Niger, 27 mars (Infosplusgabon) - Une experte des droits de l'homme de l'ONU a exhorté le gouvernement du Niger à adopter une stratégie visant à garantir le respect des droits des personnes déplacées suite aux attaques de groupes armés à la fois dans les régions de Diffa et Tillabery, déclenchant une détérioration de la situation sécuritaire et déracinant plus de 130 mille personnes.

"Malgré certaines mesures positives prises par le gouvernement, y compris la décision d'élaborer une loi sur les PDI incorporant les dispositions de la Convention de Kampala dans le droit interne, son approche du déplacement interne a été largement ad hoc", a déclaré la rapporteuse spéciale des Nations Unies des personnes déplacées, Cecilia Jimenez-Damary.

"Les autorités nigériennes doivent intensifier leurs efforts et consacrer davantage de ressources et d'attention aux besoins des personnes déplacées, en collaboration avec les partenaires internationaux", a-t-elle déclaré, dans un communiqué, à l'issue d'une visite de six jours au Niger.

Jimenez-Damary a indiqué qu'il y avait environ 130 mille déplacés internes dans la région de Diffa, au Sud-Est du pays, tandis qu'à Tillabery, dans l'Ouest du pays, des chiffres non officiels indiquent qu'il y a plus de 8 mille déplacés internes.

«Les personnes déplacées vivent dans des conditions précaires, souvent sous la menace de la violence et de nouveaux déplacements, et avec un logement, un accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et à l'éducation inadéquats».

L'expert des droits de l'homme a averti que la perspective de nouvelles vagues de déplacement dans la région de Tillabery était très probable et nécessitait une stratégie qui a été absente jusqu'à présent.

"J'encourage le gouvernement à tirer des leçons de la situation actuelle à Diffa, afin d'assurer une réponse complète, qui prenne en compte les besoins humanitaires et humains des personnes déplacées à tous les stades de la crise des déplacements", a déclaré Jimenez-Damary.

"J'ai appris que de nombreuses personnes déplacées sont soupçonnées d'être associées à des groupes armés non étatiques. Bien que des préoccupations légitimes de sécurité existent, la grande majorité des déplacés internes sont des civils et doivent être traités comme tels en vertu du droit international humanitaire et des principes de protection".

Avec l'augmentation des opérations militaires dans la région de Tillabery, la protection des civils est vitale, a-t-elle déclaré.

"Il est essentiel qu'à ce stade, la force du G5 Sahel mette en place une stratégie de protection des civils. J'appelle également le gouvernement, les forces de défense et de sécurité et l'équipe des pays humanitaires à travailler main dans la main pour renforcer la coordination entre les acteurs civils et militaires afin de répondre efficacement aux besoins des personnes déplacées», a déclaré la rapporteuse.

Les déplacements internes dans la région de Diffa ont entraîné la perte de réseaux de protection sociale, l'exposition aux abus et autres risques de protection tels que le mariage précoce, la violence sexuelle et sexiste, les tensions inter-communautaires, ainsi que les conflits fonciers et immobiliers.

"A Diffa, les personnes déplacées que j'ai rencontrées ont indiqué que les conditions dans de nombreuses régions restent précaires et ne sont pas encore favorables à leur retour en raison de l'insécurité persistante, de la destruction des infrastructures et des logements et de l'absence de services de base", a ajouté Damary.

Ses conclusions et recommandations complètes seront incluses dans un rapport qui sera présenté au Conseil des droits de l'homme en juin 2018.

Mme Jimenez-Damary a été nommée Rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme des personnes déplacées à l'intérieur du pays par le Conseil des droits de l'homme en septembre 2016. Avocate en droits de l'homme spécialisée dans les déplacements forcés et les migrations, elle possède plus de deux décennies d'expérience.

