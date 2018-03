Le président de la Commission de l'UA chez le chef de l'Etat mauritanien

27 Mars 2018

Nouakchott, Mauritanie, 27 mars (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, en audience mardi au Palais de la République, le président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, selon une annonce faite par l’Agence Mauritanienne d’Informations (AMI), un organe du gouvernement.

Le haut responsable de l’UA est présent à Nouakchott pour prendre part à une réunion consultative stratégique sur le G5 Sahel, dont les assises débutent mercredi.

Après sa rencontre avec le chef mauritanien, le haut responsable de l’UA a déclaré avoir abordé avec celui-ci « des sujets utiles qui vont permettre d’aller de l’avant dans l’engagement de l’organisation panafricaine auprès du G5 Sahel ».

M. Moussa Faki Mahamat a, par la suite, exposé l’importance de la rencontre du mercredi, et rappelé que « l’UA a élaboré une stratégie pour le Sahel en 2014, et que celle-ci est complémentaire avec d’autres stratégies élaborés par des partenaires bilatéraux et multilatéraux ».

La réunion de la capitale mauritanienne, sur une durée de deux jours, devrait dégager « une feuille de route conséquente et réaliste, tenant compte de l’expérience des uns et des autres » pour aller vers l’objectif commun, a ajouté le haut responsable de l’UA.

Nouakchott se prépare à accueillir le prochain sommet des chefs d’Etats et de gouvernements de l’UA en juillet 2018.

Le G5 Sahel, dont Nouakchott abrite le siège, est composé du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.

FIN/INFOSPLUSGABON/IPM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon