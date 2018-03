La Fao va tenir entre les 3 et 5 avril prochain son deuxième symposium international sur l'agroécologie

27 Mars 2018

Rome, Italie, 27 mars (Infosplusgabon) - L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) va organiser un deuxième symposium international sur l’agroécologie à Rome, dans la capitale italienne, les 3, 4 et 5 avril 2018, selon un communiqué de l'organisation publié ce mardi.

Le symposium va réunir 400 décideurs, des spécialistes de l'agroécologie, des universitaires, des représentants de gouvernements, de la Société civile, du secteur privé et des agences onusiennes, dans le but de discuter des politiques et des actions à adopter pour soutenir le développement de l'agroécologie.

Le communiqué renseigne en outre que l'agroécologie est essentielle pour la transformation de l'alimentation et des systèmes agricoles et suscite de plus en plus d'intérêts à travers le monde.

L'agroécologie applique les concepts sociaux et écologiques et d'autres principes dans le système de production agricole, en se focalisant sur les interactions entre les plantes, les animaux, les êtres humains et environnement. C'est une approche importante pour soutenir le développement agricole durable afin de s'assurer d'une sécurité alimentaire et d'une nutrition de qualité pour aujourd’hui et demain.

Selon la Fao, des pratiques agroécologiques avec succès et de qualité peuvent être découvertes à travers le monde, offrant ainsi des solutions viables et adaptées aux défis planétaires.

Pour rappel, le symposium va se pencher sur l'identification des besoins, des problèmes et des opportunités pour promouvoir les politiques agroécologiques, les pratiques et les investissements.

D'après toujours le communiqué, une initiative dirigée par la Fao pour accroître le développement de l'agroécologie fera objet de discussion et sera lancée avant la clôture ministérielle du symposium.

FIN/INFOSPLUSGABON/GHO/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon