Esclavage: le patron de l'Onu plaide pour une lutte accrue en faveur de la justice et de la dignité humaine

27 Mars 2018

New York, États-unis, 27 mars (Infosplusgabon) - En commémorant la journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et du commerce transatlantique des esclaves, le secrétaire général des Nations-unies a déclaré, lundi, que même si la pratique horrible de l'esclavage avait été abolie, ses impacts sur le plan politique, économique, culturel et social, se font durement ressentir de nos jours.

"Cette cérémonie commémorative a été initiée non seulement pour reconnaître l'existence de ce chapitre sombre dans l'histoire de l'humanité, mais également pour attirer l'attention sur les dangers du racisme et les préjugés qui existent dans notre société moderne d’aujourd’hui", a indiqué le patron des Nations unies, Antonio Guterres.

"Cette souffrance tragique en masse d'une partie de l'humanité doit être racontée aux jeunes générations à travers l'éducation qui permet de susciter des réflexions précises sur des événements historiques, y compris les innombrables actes de bravoure et de résistance de la part de personnes qui avaient été réduites à l'esclavage", a-t-il ajouté.

Le patron des Nations unies a également souligné l'importance de mettre l'accent et la lumière sur les contributions faites par les descendants d'esclaves à travers le monde.

Mais, selon un communiqué des Nations unies, en dépit de la reconnaissance et des succès enregistrés par les descendants d'esclaves, le fossé continue d'exister et empêche la plupart d'entre-eux à réaliser pleinement leurs droits, sans oublier le racisme et la haine auxquels ils font objet chaque jour.

"Nous devons reconnaître le travail qui reste à faire", a souligné M. Guterres, avant de lancer un appel à chacun à s'engager pour promouvoir la vie et lutter contre le travail forcé et autres violations horribles des droits de l'homme.

S'exprimant sur le même sujet, Graciela J Dixon, l'ex-juge en chef de la Cour suprême du Panama, a déclaré que les Afro-américains et les autres descendants d'esclaves se trouvant dans le monde sont une illustration parfaite des luttes et des sacrifices, mais également des triomphes de leurs ancêtres.

"Nous honorons la mémoire des victimes et des survivants du commerce transatlantique d'esclaves en continuant et en perpétuant notre lutte commune pour s'assurer que toutes les personnes vivent dans la dignité et dans la justice", a exhorté M. Dixon.

Pour rappel, M. Gracia Dixon, s'adressait en ces termes à l'assemblée commémorative de l'Assemblée générale des Nations unies lors de la célébration de la journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et du commerce transatlantique d'esclaves.

