Un juge sénégalais démissionne pour dénoncer "l’instrumentalisation de la Justice"

Dakar, Sénégal, 27 mars (Infosplusgabon) - A travers un communiqué rendu public lundi soir, le juge sénégalais Ibrahima Hamidou Dème a annoncé sa démission de la magistrature pour dénoncer l’instrumentalisation de cette institution par l’Exécutif.

‘’Je démissionne d’une magistrature qui a démissionné’’, s’est-il justifié dans le document.

Il y a plus d’un an, M. Dème avait déjà claqué la porte du Conseil supérieur de la Magistrature qu’il trouvait soumis au pouvoir politique.

Il explique à travers son communiqué que la situation ne s’est pas améliorée.

"La magistrature est de plus en plus fragilisée, voire malmenée de l’intérieur comme de l’extérieur", lit-on dans le document largement repris par la presse sénégalaise.

Ibrahima Hamidou Dème se plaint d’une Justice plongée dans une crise sans précédent et qui a perdu sa crédibilité et son autorité.

Il trouve que l’institution judiciaire au Sénégal ne joue plus son rôle de gardienne des libertés individuelles, de régulateur social et d’équilibre des pouvoirs.

Le juge démissionnaire accuse le président de la République, qui, de son avis, a failli à son obligation constitutionnelle de garantir l’indépendance de la Justice.

Il s’en prend aussi à la hiérarchie de l’institution, accusée d’avoir "distillé dans le corps, une culture de soumission qui a progressivement remplacé une longue culture d’honneur, de dignité et d’indépendance".

Dans son communiqué, M. Dème s’insurge aussi contre une précarité généralisée dans la société sénégalaise.

"Aucun secteur de l’économie nationale n’est actuellement épargné", écrit-il, citant "le coût élevé de la vie, le chômage chronique, l’insécurité, l’indiscipline, la corruption et l’insalubrité".

"Les fonctionnaires qui, jadis, étaient fiers et jaloux de leurs valeurs de neutralité, de désintéressement et soucieux de l’intérêt général sont désormais contraints d’adopter une honteuse posture partisane et politicienne qui est la seule permettant d’accéder ou de conserver des postes de responsabilité", poursuit Ibrahima Hamidou Dème.

Dans le communiqué annonçant sa démission, le juge précise qu’il ne capitule pas.

"Je resterai indéfectiblement attaché au combat pour l’indépendance de la Justice, indispensable pour la survie de notre nation et de notre démocratie. Ce combat ne saurait en effet être celui des seuls magistrats", pense-t-il.

Il conclut en invitant les populations à reprendre leur destin en main pour vaincre "les calculs et manœuvres des politiciens professionnels" afin de changer ensemble le Sénégal.

