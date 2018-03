Daba Diawara, candidat du parti PIDS (opposition) à l'élection présidentielle malienne

27 Mars 2018

Bamako, Mali, 27 mars (Infosplusgabon) - Le président du Parti de l’indépendance, de la démocratie et de la solidarité (PIDS), Daba Diawara, a été investi candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain au Mali, lors du 4ème Comité directeur national de cette formation tenu dimanche à Bamako, en présence du chef de file de l'opposition malienne, Soumaila Cissé.

Ancien ministre sous les présidents Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré, Daba Diawara est considéré comme un grand commis de l'Etat malien dont il a contribué à la rédaction de la Constitution de 1992, en vigueur, et de plusieurs autres textes régissant la vie du pays.

Daba Diawara a décrit un contexte particulièrement difficile, marqué par "l’inquiétude et le désespoir" des populations accablées par "la gouvernance catastrophique" qui plombe le Mali.

Le PIDS, selon son président, est un parti démocratique et républicain, se réclamant des valeurs de la social-démocratie et de l’Opposition républicaine, fidèle aux idéaux du 22 septembre 1960 (date de l'indépendance du Mali) et du 26 mars 1991 (avènement de la démocratie au Mali), qui vise la conquête du pouvoir politique par la voie des urnes, à l’exclusion de toute autre forme non démocratique.

"En vérité, aujourd’hui, c’est le PIDS seul qui est en mesure de porter la lourde tâche de perpétuer les valeurs et les idéaux de Modibo Keita (premier président du Mali, évincé du pouvoir en 1968, suite à un coup d'Etat et décédé en 1977 dans des circonstances jamais élucidées) et des pionniers de l’Indépendance", a déclaré le leader politique.

